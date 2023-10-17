Обзорный геймплейный трейлер Assassin's Creed Nexus VR

Сегодня Ubisoft продемонстрировала глубокое погружение в игровой процесс Assassin's Creed Nexus VR, будущей игры виртуальной реальности, действие которой происходит во вселенной Assassin's Creed. Мы увидим практически все аспекты игры, что поместит нас в Анимус трех разных и известных Ассасинов: Эцио Аудиторе, Коннора и Кассандры.
Видео, озвученное креативным директором Дэвидом Вотыпкой и помощником директора игры Оливье Палмьери, включает в себя фрагменты всех трех убийц из трех совершенно разных исторических периодов.
Интересно, что мы видим, что перемещение и передвижение совершенно беспрепятственно, включая прыжки во всех направлениях и даже культовый «Прыжок веры». Нет никаких уловок, которые часто мешают погружению во многие игры виртуальной реальности. Вы можете включить их, если они вам нужны, например, прибегнув к телепортации вместо свободного бега.
Другой сегмент демонстрирует скрытность, которая, похоже, реализована очень захватывающе, с возможностью наклоняться и смотреть сквозь щели, бросать предметы, чтобы отвлечь врагов, и даже свистеть.
Конечно, бой играет важную роль, и вы можете либо казнить своих врагов скрытым клинком (в случае Коннора и Эцио их двое), либо участвовать в полноценном рукопашном бою, опять же с большой свободой передвижения. утилизация.
Assassin's Creed Nexus VR выйдет 16 ноября 2023 года на Meta Quest 2, Meta Quest 3 и Meta Quest Pro.
Пятикратно переваренный кал
Спасибо, Клим Саныч
Выглядит неплохо. Жаль эксклюзивность, так бы глянул, что у них получилось. Забавно, что приличную часть видео отдали на комментарий об опциях комфорта, которые есть в большинстве VR играх по умолчанию.