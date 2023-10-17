Обзорный геймплейный трейлер Assassin's Creed Nexus VR ©

Сегодня Ubisoft продемонстрировала глубокое погружение в игровой процесс Assassin's Creed Nexus VR, будущей игры виртуальной реальности, действие которой происходит во вселенной Assassin's Creed. Мы увидим практически все аспекты игры, что поместит нас в Анимус трех разных и известных Ассасинов: Эцио Аудиторе, Коннора и Кассандры.

Видео, озвученное креативным директором Дэвидом Вотыпкой и помощником директора игры Оливье Палмьери, включает в себя фрагменты всех трех убийц из трех совершенно разных исторических периодов.

Интересно, что мы видим, что перемещение и передвижение совершенно беспрепятственно, включая прыжки во всех направлениях и даже культовый «Прыжок веры». Нет никаких уловок, которые часто мешают погружению во многие игры виртуальной реальности. Вы можете включить их, если они вам нужны, например, прибегнув к телепортации вместо свободного бега.

Другой сегмент демонстрирует скрытность, которая, похоже, реализована очень захватывающе, с возможностью наклоняться и смотреть сквозь щели, бросать предметы, чтобы отвлечь врагов, и даже свистеть.

Конечно, бой играет важную роль, и вы можете либо казнить своих врагов скрытым клинком (в случае Коннора и Эцио их двое), либо участвовать в полноценном рукопашном бою, опять же с большой свободой передвижения. утилизация.

Assassin's Creed Nexus VR выйдет 16 ноября 2023 года на Meta Quest 2, Meta Quest 3 и Meta Quest Pro.