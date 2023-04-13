В игру Assetto Corsa Competizione добавят новую трассу

Assetto Corsa Competizione в следующем обновлении получит новую трассу - Circuit Ricardo Tormo (официальное название — Трасса Сообщества Валенсия имени Рикардо Тормо), протяженностью 4,051 км, имеет несколько конфигураций, однако игра получит конфигурацию Гран-при, используемую в реальном чемпионате GT World Challenge Europe. Трасса принимала разные гоночные дисциплины: DTM, Формула E, MotoGP, World Superbike и тесты Формулы-1.
Новая трасса войдет 19 апреля вместе с тремя автомобиля: Ferrari 296 GT3, Lamborghini Huracan GT3 Evo2 и Porsche 992 GT3 R.