Assetto Corsa Competizione 12.09.2018
7.3 90 оценок

В игру Assetto Corsa Competizione добавят новую трассу

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Pavel Rally
Новости

Assetto Corsa Competizione в следующем обновлении получит новую трассу - Circuit Ricardo Tormo (официальное название — Трасса Сообщества Валенсия имени Рикардо Тормо), протяженностью 4,051 км, имеет несколько конфигураций, однако игра получит конфигурацию Гран-при, используемую в реальном чемпионате GT World Challenge Europe. Трасса принимала разные гоночные дисциплины: DTM, Формула E, MotoGP, World Superbike и тесты Формулы-1.

Новая трасса войдет 19 апреля вместе с тремя автомобиля: Ferrari 296 GT3, Lamborghini Huracan GT3 Evo2 и Porsche 992 GT3 R.

Скриншоты Обновления
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