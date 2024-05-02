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Minecraft 09.05.2009
Экшен, Мультиплеер, Выживание, Строительство, От первого лица, Открытый мир, Песочница, Кооператив
8.5 5 304 оценки

Minecraft отмечает своё 15-летие забавным роликом с живыми актерами

Gutsz
Новости

Ровно через неделю популярная песочница Minecraft будет отмечать важное событие. Игре, оказавшей огромное влияние на всю игровую индустрию и послужившей основой для многих других проектов, исполняется 15 лет. В честь такого события разработчики игры из студии Mojang опубликовали специальный праздничный ролик.

Юбилей Minecraft предлагают отметить в компании живых актеров, которые прерывают свои рутинные дела для того, чтобы заняться действительно чем-то веселым. В ролике показали несколько разных героев, каждый из которых находит занятие по душе, но возможное только в мире игры: взорвать дом, построить уникальное здание и соорудить уникальную постройку.

Кроме того, 15-летие игры отмечается добавлением новых картин. В Minecraft будут бесплатно добавлены 15 уникальных произведений искусства, которые можно будет повесить в дом игрока. Также ожидаются и другие мероприятия в честь юбилея, о которых будет объявлено позднее.

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Комментарии: 2
Ваш комментарий
MORDORR

85 -ти летний дедок с гитарой навевает совсем не праздничное настроение, а скорее нафталинно-хосписное. Песенка хороша на поминки.

3
MrGamerDad

Толерантно

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