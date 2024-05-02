Minecraft отмечает своё 15-летие забавным роликом с живыми актерами

Ровно через неделю популярная песочница Minecraft будет отмечать важное событие. Игре, оказавшей огромное влияние на всю игровую индустрию и послужившей основой для многих других проектов, исполняется 15 лет. В честь такого события разработчики игры из студии Mojang опубликовали специальный праздничный ролик.
Юбилей Minecraft предлагают отметить в компании живых актеров, которые прерывают свои рутинные дела для того, чтобы заняться действительно чем-то веселым. В ролике показали несколько разных героев, каждый из которых находит занятие по душе, но возможное только в мире игры: взорвать дом, построить уникальное здание и соорудить уникальную постройку.
Кроме того, 15-летие игры отмечается добавлением новых картин. В Minecraft будут бесплатно добавлены 15 уникальных произведений искусства, которые можно будет повесить в дом игрока. Также ожидаются и другие мероприятия в честь юбилея, о которых будет объявлено позднее.
85 -ти летний дедок с гитарой навевает совсем не праздничное настроение, а скорее нафталинно-хосписное. Песенка хороша на поминки.
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