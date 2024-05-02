Arc System Works анонсировала нового DLC-персонажа для файтинга DNF Duel

Arc System Works и Nexon анонсировали нового DLC-персонажа Nen Master для файтинга DNF Duel.

Релиз состоится летом 2024 года, так что фанатам придется следить за дальнейшими обновлениями. Анонсирующий трейлер довольно короткий, не длится и полминуты, и просто демонстрирует внутриигровой вид Nen Master.

DNF Duel очень сильно напоминает предыдущие файтинги Arc System Works, такие как Granblue Fantasy Versus, но в гораздо более мрачных тонах. Кроме того, предыдущие трейлеры и открытые бета-версии показывают, что игра намного быстрее GBFV, что может заинтересовать более хардкорных фанатов.

DNF Duel уже доступна для PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch и ПК через Steam.