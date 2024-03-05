ASTRA: Knights of Veda готовится к выходу на ПК, iOS и Android в апреле

ASTRA: Knights of Veda повествует о фэнтезийном мире Планиса, некогда процветающем, но ныне стоящем на пороге гибели. Причиной тому стал безумный тиран-король Магнус, чьи действия привели к настоящей катастрофе.

Из недр земли проросло гигантское Древо Смерти, чьи испарения превращают всё живое в кровожадных монстров и зомби. Армия, собранная для свержения Магнуса, пала жертвой этого проклятья.

Теперь последняя надежда мира — отважные рыцари богини Веды. Вы берёте на себя роль одного из них. Теперь вам нужно исследовать этот опасный мир, сражаться с чудовищами и исправлять сложившуюся ситуацию.

Вас ждут сражения с боссами, сложные задания и испытания. Можно играть как в одиночку, так и в кооперативе до 4 игроков. По ходу прокачки вы будете улучшать экипировку и характеристики своего героя. У каждого рыцаря своё уникальное вооружение и способности.

Ещё одна особенность игры — сражения рыцарей на PvP-аренах за титул лучшего воина Планисы. Тут можно как участвовать в поединках один на один, так и в масштабных командных схватках.