ASTRA: Knights of Veda готовится к выходу на ПК, iOS и Android в апреле

Авторы известной двухмерной экшн-RPG под названием ASTRA: Knights of Veda наконец-то поделились информацией о долгожданном релизе игры на компьютерах и мобильных устройствах. Кроме этого, они также сообщили, что предрегистрация уже открыта для всех желающих.
ASTRA: Knights of Veda – это захватывающее приключение, которое переносит нас в мир фэнтези Планиса. В этом удивительном мире царит угроза гибели, вызванная безумной тиранией короля Магнуса и жутким деревом Смерти, способным превращать людей в монстров.
Пользователям предстоит пройти опасные испытания, в соло или вместе с другими игроками, сражаться с врагами, среди которых нежить, и получать достойные награды. В процессе игры необходимо будет улучшать навыки своих рыцарей Веды, выполнять сюжетные задания и сочетать различные умения.
Если вы уже ждете выхода игры с нетерпением, вы можете пройти предварительную регистрацию на официальном сайте ASTRA: Knights of Veda, чтобы получить приятные бонусы при старте игры. Релиз намечен на 2 апреля 2024 года на платформах ПК (Steam), iOS (App Store) и Android (Google Play).