20 минут геймплея ремейка Atelier Marie: The Alchemist of Salburg ©

Китайский сайт Bahamut опубликовал 20-минутный геймплейный ролик игры Atelier Marie Remake: The Alchemist of Salburg.



В ролике показаны начальная сцена игры, мини-игры, ивенты, диалоги, покупки в городе, собирательство, бои, синтез и фоторежим.

Смотрите видеоролик ниже.

Ремейк Atelier Marie: The Alchemist of Salburg - это ремейк первого поколения серии Atelier, выпущенный на первой консоли PlayStation в мае 1997 года и поступивший в продажу 13 июля. Контент был полностью переделан с использованием 3D-графики для воссоздания сцены приключений, а также включает высококачественные анимационные кадры. Боевая система была переработана. Игра включает выбор из оригинальных и ремастированных треков.

Ремейк Atelier Marie: The Alchemist of Salburg выйдет 13 июля для PlayStation 5, PlayStation 4, Switch и ПК через Steam.