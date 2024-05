Dragon Ball: Sparking! Zero, возможно, выйдет 1 октября

Фанаты Dragon Ball ожидали, что Dragon Ball: Sparking! Zero выйдет в какой-то момент в этом году, несмотря на то, что ни Bandai Namco, ни Spike Chunsoft не называли даже год выхода, но если новая утечка окажется точной, мы, наконец, узнали, когда выйдет новая игра Dragon Ball.

Согласно некоторым данным, собранным на сайте Bandai Namco, стало известно, что Dragon Ball: Sparking! Zero может выйти 1 октября для платформ PlayStation 5, Xbox Series X|S и PC.

Новость о предполагаемой дате выхода Dragon Ball: Sparking! Zero поступила от ютубера SergioM3R (через DbsHype), чей канал ожил на этой неделе, выпустив новое видео, рассказывающее об этой утечке. По словам SergioM3R, информация, ставшая общедоступной благодаря датамайнингу сайта Bandai Namco, указывает на то, что Dragon Ball: Sparking! Zero выйдет 1 октября.

Судя по тому, как SergioM3R представил информацию, различные игры Bandai Namco, перечисленные на сайте издателя, показаны с записями, относящимися к каждой игре, включающими ее название, специальный идентификатор игры и дату выхода. SergioM3R опустил некоторую информацию об играх, которые еще не имеют даты выхода, так как тема была посвящена только Dragon Ball: Sparking! Zero.

Ютубер признал, что в информации есть небольшие нестыковки: дата выхода Elden Ring указана неточно и не совпадает с датой выхода DLC Shadow of the Erdtree для Elden Ring, но, кроме этого и еще одного примера, остальные даты совпадают идеально, что дает основания полагать, что дата выхода Dragon Ball: Sparking! Zero также точна.