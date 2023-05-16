Динамичный шутер Atomic Heart обзавелся демоверсией и получил скидку ©

Появилась возможность опробовать один из самых успешных релизов 2023 года. На ПК через отечественную цифровую площадку вышла демоверсия Atomic Heart. Любой желающий может полностью пройти вступление динамичного шутера от студии Mundfish и оценить проект лично. Кроме этого, разработчики Atomic Heart радуют приятной скидкой на игру.

Бесплатная демоверсия Atomic Heart предлагает игрокам лично ознакомиться с атмосферой экшена в открытом мире и погрузиться в эпоху альтернативного СССР 1955 года. Для прохождения будет доступен весь пролог игры до момента когда главный герой начинает погружаться в расследования инцидента на Предприятии 3826. Опробовать игру можно на официальной страничке VK Play.

До 22 мая на Atomic Heart также будет действовать скидка в размере 30% на все цифровые издания игры. Приобрести шутер по сниженной цене можно, как в VK Play, так и цифровом магазине Steam.