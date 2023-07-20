Mundfish опубликовали постер грядущего дополнения "Инстинкт Истребления" для шутера Atomic Heart ©

Студия Mundfish продолжает работу над грядущим сюжетным дополнением "Инстинкт Истребления" для шутера Atomic Heart, который выйдет 2-го августа. Отмечая две недели до выхода компания опубликовала новый постер, изображающий Элеонору и таинственного персонажа, которого предлагается угадать игрокам.

Изображение сопровождается сообщением:

До релиза Atomic Heart: Annihilation Instinct осталось 2 недели. Время для небольшого косметического обновления! И кстати, кто этот парень?

События Atomic Heart: Annihilation Instinct будут происходить после окончания основной игры и направятся к болотистым руинам Комплекса Менделеева, где кроется секрет безумного менталитета Элеоноры. Mundfish обещает «взрывной DLC, который выразит ваши самые разрушительные инстинкты» с двумя новыми видами оружия: секатором, который выбрасывает линии плазмы, чтобы наносить удары на расстоянии, и Клуша, похожее на лопату оружие ближнего боя. В комплексе Менделеева появятся новые враги, а также «загадочный персонаж», который сможет рассказать нам больше о тайнах роботизированного сознания.