Геймплейное видео Hades 2 показывает вторую область и ее босса

Game Informer показал в действии Hades 2 с геймплейным видео продолжительностью около тринадцати минут, в котором можно увидеть вторую область и ее босса, чудовищную Сциллу и ее сирен.

В Hades 2, доступной с сегодняшнего дня в раннем доступе в Steam и Epic Games Store, нам предстоит управлять принцессой Мелиноей, сестрой Загрея и выдающимся воином, которой предстоит выполнить особенно трудную миссию: победить Кроноса.

В ролике главная героиня приключений использует пару волшебных факелов, чтобы пробиваться через полчища врагов и смертельные ловушки, запуская огненные снаряды и совершая неизбежные быстрые атаки, чтобы избежать атак противников.

Таким образом, исследование кружения заставляет Мелиною взаимодействовать с некоторыми персонажами, чтобы получить дополнительных персонажей, и, наконец, противостоять Сцилле, с которой начинается жестокая битва, в которой ни одна область карты не кажется безопасной, учитывая силы морского монстра.

Как уже упоминалось, Hades 2 неожиданно дебютировала вчера в Steam и Epic Games Store в раннем доступе, положив начало пути, который позволит Supergiant Games обогащать и улучшать игровой процесс на основе отзывов пользователей, вплоть до запуска полной версии на ПК и консолях.