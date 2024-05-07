Античит Vanguard убивает ПК игроков

За последнее время неприятности достались не только компьютерным игрокам Helldivers 2, но и поклонникам League of Legends. Похоже, что компания Riot Games подложила свинью своим игрокам. Недавно для MOBA League of Legends вышла версия 14,9, в которую в том числе добавили и античит Vanguard, который для более надежной защиты игровых матчей встраивается в ядро операционной системы. Как сообщают игроки это приводит к нарушениям работы компьютеров - Сразу после обновления многие геймеры пожаловались, что их ПК вообще перестал запускаться.

Например, известный в сообществе LoL стример LS (он же H. Baker) сообщил, что Vanguard убила не один, а сразу два его компьютера. Один он оживил заменой батареи, а второй по-прежнему мертв.

Riot на это заявила, что данная проблема встречается всего лишь у 0.03% игроков. А кроме того принялась безжалостно уничтожать сообщения с жалобами на Vanguard на своих форумах. Riot Games опровергет жалобы на то, что это изменение привело к блокировке компьютеров геймеров.

Вместо решения проблемы, разработчики посылают игроков в службу поддержки Microsoft. А все дело в том, что Vanguard отказывается работать, если на вашем ПК нет прошивки UEFI и чипа TPM 2.0. И чтобы ПК игрока вернулся к жизни, нужно менять настройки в BIOS, которые отвечают за модуль аппаратной безопасности TPM 2.0.



Вероятно, если пострадавшие игроки смогут доказать, что их ПК не работал именно из-за античита Riot, то компанию будет ждать серьезный судебный иск.

Также встречались обвинения в том, что Vanguard делает скриншоты компьютеров людей и в других отношениях был очень агрессивным и действовал почти как шпионское ПО.