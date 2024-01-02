В игру Automobilista 2 добавлена трасса Ле-Ман и гиперкары

Летом разработчики Reiza Studios рассказали, что смогли получить лицензию на использование в своей игре знаменитой трассы гонок на выносливость — 24 часа Ле-Мана, с тех пор часть команды посвятила себя этому проекту моделируя основную сетку с помощью подробных данных лазерного сканирования и вот теперь трасса добавлена в игру с обновлением 1.5.5.0. Также в игру добавлен новейший класс гиперкаров LMDh. В планах на будущее добавить в игру исторические версии трасс Ле-Мана и больше машин из гонок на выносливость.
Новые трассы:
- Circuit des 24h du Mans и короткая версия Bugatti (часть DLC Circuit des 24h du Mans, бесплатно для всех в течение первых нескольких дней).
Новые автомобили:
- Класс LMDh с участием: BMW M Hybrid V8, Cadillac V-Series.R, Porsche 963 GTP (часть DLC Endurance Pack Pt1, бесплатно для всех в течение первых нескольких дней).
- Класс GT3 Gen2 с участием: BMW M4, Mclaren 720S EVO, Mercedes AMG GT3 EVO 2023, Porsche 992 GT3-R (часть DLC Endurance Pack Pt1, бесплатно для всех в течение первых нескольких дней).
На базовую игру действует скидка 70% до 4 января, сейчас цена 217 рублей.