В игру Automobilista 2 добавлена трасса Ле-Ман и гиперкары

Вторая часть гоночного симулятора от Reiza Studios. Эта часть сосредоточена на бразильском автоспорте и в ней представлены все основные бразильские гоночные серии, гоночные трассы и производители.

Стоит также отметить, что игра сделана на движке MADNESS (тот же движок, на котором работает Project CARS 2).