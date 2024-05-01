Создатели Skywind, ремейка Morrowind на движке Skyrim, выпустили ролик с информацией о ходе работ

Команда, стоящая за Skywind, модом для ремейка Morrowind на движке Skyrim, выпустила свое первое за три года видео с обновленной информацией о ходе работ.
В ролике "The Road So Far" команда сначала рассказывает об истории своего проекта, в том числе о его зарождении как ответвления от Morroblivion и о временах Дикого Запада на тематическом форуме.
Затем они рассказывают об общем прогрессе, вдаваясь в мельчайшие подробности. Команда взяла микроскоп для каждого из своих отделов, разбив самые важные показатели, чтобы понять, как много они сделали и что им еще предстоит сделать.
Для тех, кто не в курсе, Skywind - это бесплатный фанатский мод для The Elder Scrolls V: Skyrim. Это проект, цель которого - воссоздать мир Morrowind с графикой и возможностями Skyrim. Кроме того, пользовательский интерфейс, бои, графика и системные требования Skywind будут аналогичны Skyrim. Так что, если вы можете запустить Skyrim, то и Skywind будет вам по плечу.
Этот проект находится в разработке уже долгое время. И, насколько известно, до сих пор не определено время выхода.
Терпения и сил разработчикам.
Строго говоря это не совсем 'движок Ская'. Его с таким же успехом можно назвать и движком Облы, и движком, собственно, самого Морровинда... Это один и тот же 'фирменный' Беседкин движок, раз от разу претерпевающий накрутки. Уже таскали Мору в Облу (Morroblivion), так что представление как это будет есть. Модельки надо было подкручивать....
Судя по тому что рассказывают в видео - проект делают на совесть, потому так медленно все продвигается, и релиз еще минимум через пару лет, не раньше