Создатели Skywind, ремейка Morrowind на движке Skyrim, выпустили ролик с информацией о ходе работ

Команда, стоящая за Skywind, модом для ремейка Morrowind на движке Skyrim, выпустила свое первое за три года видео с обновленной информацией о ходе работ.

В ролике "The Road So Far" команда сначала рассказывает об истории своего проекта, в том числе о его зарождении как ответвления от Morroblivion и о временах Дикого Запада на тематическом форуме.

Затем они рассказывают об общем прогрессе, вдаваясь в мельчайшие подробности. Команда взяла микроскоп для каждого из своих отделов, разбив самые важные показатели, чтобы понять, как много они сделали и что им еще предстоит сделать.

Для тех, кто не в курсе, Skywind - это бесплатный фанатский мод для The Elder Scrolls V: Skyrim. Это проект, цель которого - воссоздать мир Morrowind с графикой и возможностями Skyrim. Кроме того, пользовательский интерфейс, бои, графика и системные требования Skywind будут аналогичны Skyrim. Так что, если вы можете запустить Skyrim, то и Skywind будет вам по плечу.

Этот проект находится в разработке уже долгое время. И, насколько известно, до сих пор не определено время выхода.