Avowed получила возрастной рейтинг 18+ от PEGI за насилие, наркотики, употребление алкоголя, нецензурную лексику

Вчера, 18 января 2024 года, мы наконец получили возможность увидеть Avowed, ролевой экшен от первого лица от Obsidian, в действии. В трейлере были представлены различные компоненты игры, от прохождения квестов до боевой системы, включающей холодное оружие, древнее огнестрельное оружие и магию. Это хороший микс, жестокий в нужный момент, и именно поэтому было удивлено, увидеть, что официальный трейлер классифицируется ESRB (Североамериканский классификационный орган) как E10+, учитывая также, что PEGI классифицирует игру как 18+.
Как вы можете видеть ниже, трейлер открывается с указанием E10+, который выдаётся игре, подходящей более-менее всем, кроме самых маленьких детей. По указанию находим «немного нецензурную брань», «упоминания алкоголя и табака» и «легкое насилие».
Удивительно прежде всего «легкое насилие», потому что то, что мы увидели, следует, по крайней мере, отнести к категории «лёгкое насилия». Мы также видим немного крови и наличие огнестрельного оружия, хотя и не современного, но должно поднять планку классификации Avowed.
PEGI (Pan European Game Information), однако, решила классифицировать Avowed как игру для взрослых, исходя примерно из тех же соображений. На самом деле в описании можно прочитать, что в игре будет чрезмерное насилие, что будут употребляться наркотики, табак и алкоголь. Кроме того, язык будет содержать нецензурные выражения. Короче говоря, эта игра, содержание которой не подходит для детей. Для тех, кто в замешательстве, давайте вспомним, что ESRB — американская организация, а PEGI — европейская.
Так почему же ESRB присвоила Avowed рейтинг E10+? Наиболее правдоподобный ответ заключается в том, что это ошибка, или что — учитывая, что классификации обычно сообщаются самими авторами — Obsidian и Microsoft предложили эту классификацию намеренно, чтобы игра выглядела подходящей для всех в этой первой презентации, прежде чем ее исправить на момент релиза.
Для сравнения, игры, получившие E10+: Princess Peach ShowTime!, The Talos Principle 2, Trine 5: A Clockwork Conspiracy и Cuphead.
Будем ждать.
Мне не показало, и правда этот идьот к своей писульке вместо трейлера скриншот приложил? Помойка из помоек