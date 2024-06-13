Obsidian Entertainment поделилась новыми скриншотами из Avowed

Студия Obsidian Entertainment поделилась новыми красочными скриншотами из предстоящей игры Avowed.
Действие Avowed разворачивается в мире Эора из Pillars of Eternity, где игроки являются посланниками далекой земли Аэдир. Игрокам предстоит расследовать слухи о некой чуме, которая распространяется по Живым Землям, а также о возможной личной связи, секретах и других опасностях, которые потенциально могут уничтожить всех и каждого.
Ранее стало известно о том, что релиз игры состоится 12 ноября на PC и Xbox Series X/S, а в игре будет опциональный режим от 3-го лица.
Боевка как минимум выглядела интересной по трейлеру, намного живее и эффектнее чем в скайриме. Если еще эксплоринг будет на уровне, с предвосхищением хорошего лута, то как минимум рпг десятилетия. Сомнения закрадываются только разве что обсидианы всегда делали все деревянное, хоть и с хорошим сюжетом и разветвленностью.
Прикольная шутка.