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Avowed 12.11.2024
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От первого лица, Фэнтези, Открытый мир
8 225 оценок

Obsidian Entertainment поделилась новыми скриншотами из Avowed

AceTheKing
Новости

Студия Obsidian Entertainment поделилась новыми красочными скриншотами из предстоящей игры Avowed.

Действие Avowed разворачивается в мире Эора из Pillars of Eternity, где игроки являются посланниками далекой земли Аэдир. Игрокам предстоит расследовать слухи о некой чуме, которая распространяется по Живым Землям, а также о возможной личной связи, секретах и ​​других опасностях, которые потенциально могут уничтожить всех и каждого.

Ранее стало известно о том, что релиз игры состоится 12 ноября на PC и Xbox Series X/S, а в игре будет опциональный режим от 3-го лица.

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Комментарии: 2
Ваш комментарий
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Боевка как минимум выглядела интересной по трейлеру, намного живее и эффектнее чем в скайриме. Если еще эксплоринг будет на уровне, с предвосхищением хорошего лута, то как минимум рпг десятилетия. Сомнения закрадываются только разве что обсидианы всегда делали все деревянное, хоть и с хорошим сюжетом и разветвленностью.

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DemandingRufus
минимум рпг десятилетия

Прикольная шутка.

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