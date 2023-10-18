Анонсирована научно-фантастическая ролевая игра Babylon X ©

Mighty Boy Studio, студия, основанная выходцами из Flying Wild Hog, Sabre Interactive, Owlcat Games и MY.GAMES, анонсировала новую научно-фантастическую ролевую игру Babylon X. Проект создается для «консолей и PC». Дата выхода не раскрывается.

Действие Babylon X разворачивается в альтернативной истории Древнего мира, где строится Вавилонская башня и человечество сталкивается с надвигающимся апокалипсисом. Сама история сочетает в себе элементы западного и восточного фольклора, черпая вдохновение из классических JRPG, таких как серия Final Fantasy, а также голливудских приключенческих фильмов 90-х.

Игроки следуют за Самсоном, бывшим пророком, который теперь является беглым рабом и мстителем, и Лейкой, молодой жрицей лунного культа, которые объединяются, чтобы противостоять надвигающемуся апокалипсису их умирающего мира и отыскать ответы, которые могут его спасти. Помимо эпического сеттинга, разработчики сосредоточатся на создании простой человеческой истории, наполненной эмоциональным и личным тоном для игроков: во время путешествия главные герои узнают себя, обретут новую цель в жизни и, возможно, даже влюбятся.

В основе игрового процесса лежит исследование «полуоткрытого» мира и сражения, которые основываются на боевой системе с тактическими элементами и уникальной системе магических заклинаний.