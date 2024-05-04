Baldur's Gate 3 могла получить более сложную механику, связанную со смертью персонажей

В игре погибшего персонажа можно воскресить, но во время разработки планировалось отправлять павшего героя в отдельное путешествие - План Фугу. Во вселенной Dungeons & Dragons Фугу это место, где души погибших ждут, когда за ними придет божественный посланник. Когда кто-то из персонажей умирал и попадал в план Фугу, игрок сохранял контроль над ним и над выжившими героями.
"Где бы вы не умерли, вы отправлялись в план Фугу. Мы сделали так, чтобы после смерти вы перемещались в этот план и оставались там, а остальная часть группы все еще гуляла по миру живых." - Свен Винке, руководитель Larian Studios
Почему разработчики отказались от этой механики и как персонажи должны были возвращаться к жизни неизвестно, однако скорее всего в Larian поняли, что путешествие по отдельному плану будет слишком затратным с точки зрения реализации и других аспектов.
В итоге разработчики реализовали более простую механику - на любом уровне сложности кроме режима Доблести, павшего героя можно воскресить с помощью свитка.
А на режиме доблести как воскрешать? или там 1 раз умер и сё.
умер и все
В режиме доблести точно так-же, разница в том, что там 1 сохранение, и оно перезаписывает автоматически при выходе из игры или гибели персонажа.
А ещё могла получить обещанный Верхний город на релизе, ай яй яй