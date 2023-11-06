Baldur's Gate 3 может получить новый уровень сложности с перманентной смертью

В Baldur's Gate 3 в скором времени может появиться новый режим "Честь", который, если следовать традициям Divinity (что вполне вероятно), будет представлять собой самый высокий уровень сложности, с перманентной смертью и другими довольно избирательными элементами.
Это предположение возникло в связи с новым достижением появившимся в GOG-версии Baldur's Gate 3, но пока не получаемо: она связана с завершением сюжета в "режиме Чести", которого пока нет в игре. Аналогичный режим с таким же названием присутствует в Divinity: Original Sin 2, поэтому есть предположение, что он может стать соответствующей опцией игры, что уже говорит о том, что в ролевой игре грядет что-то интересное.
Это будет более сложный режим, чем существующий максимальный в Baldur's Gate 3, с введением нескольких параметров, призванных значительно повысить уровень сложности. Аналогичный режим в Divinity: Original Sin 2 вводит единственный слот сохранения, но самое неприятное, что он полностью стирается, если партия терпит поражение в бою.
Пока мы ждем официальной информации от Larian Studios, но вполне вероятно, что этот режим сохранит свои характеристики и в Baldur's Gate 3, и его появление кажется очевидным, учитывая наличие загадочной цели.
Отлично) Жалко не релизе не было, специально ждал 4й патч, что бы заново начать, позавчера начал и теперь вот новость
4й не последний.
З,Ы, сейчас заминусять тебя.
Зря ты так написал xD
Учитывая насколько у кубов термоядерный подкрут - подобная идея выглядит несколько сомнительно. Не, для любителей неоправданного насилия над собой - самое то.
Игра лёгкая. Сложность присутствует только в паре боёв в начале. Дальше всё идёт как по маслу. А если кубики внезапно по-максимуму сыграли против тебя, можно просто убежать из боя, воскресить убитых героев и вернуться с новой попыткой.
Игра легкая, если имбу минимаксить.
Мой орк-бард с харизмой 6 на недостаток сложности не жалуется.
хард мод сейчас довольно часто стал появляться в играх, я помню его со времен сакреда 2, но наверняка не они были первопроходцами
Ребята. подскажите пожалуйста.
Я играю за "темный соблазн". Я подсосал Минтаре и уничтожил лагерь друидов, в том числе тифлингов.
При этом друида Хельсинга не спасал и не убивал, вообще туда не спускался.
В ночь пиршества переспал с Минтарой и задушил её в этот самый момент.
Гоблины ушли из лагеря, только 1 торговец остался. Спускаясь вниз, видно что все гоблины убиты, а Хельсинг сбежал. Где он может находиться?
Он скорее всего сам тебя найдёт и попытается убить
Мне стало страшно(((
Хальсин тебе больше не товарищ, смысла искать его нет - бери лиру с трупа минтары либо иди ищи Нере в подземку. Вообще странно за ТС убивать Минтару.
Ну, если не смерть любого персонажа перманентная, а факап всей группы - тогда, в принципе, приемлемо.
Это был бы топовый режим. Как раз хотел второй раз игру пройти за воина света, чтобы замочить беженцев в роще с минтарой, всех в очко посылать и т д
Папич будет рад
Элементарно будет получить эту ачивку, но всё ровно приятно.
Папич оценит такую обнову))
на 4090 и так у меня 400 фпс, зачем еще больше?
Папич будет доволен
Почему столько дизов