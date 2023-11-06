Baldur's Gate 3 может получить новый уровень сложности с перманентной смертью

В Baldur's Gate 3 в скором времени может появиться новый режим "Честь", который, если следовать традициям Divinity (что вполне вероятно), будет представлять собой самый высокий уровень сложности, с перманентной смертью и другими довольно избирательными элементами.

Это предположение возникло в связи с новым достижением появившимся в GOG-версии Baldur's Gate 3, но пока не получаемо: она связана с завершением сюжета в "режиме Чести", которого пока нет в игре. Аналогичный режим с таким же названием присутствует в Divinity: Original Sin 2, поэтому есть предположение, что он может стать соответствующей опцией игры, что уже говорит о том, что в ролевой игре грядет что-то интересное.

Это будет более сложный режим, чем существующий максимальный в Baldur's Gate 3, с введением нескольких параметров, призванных значительно повысить уровень сложности. Аналогичный режим в Divinity: Original Sin 2 вводит единственный слот сохранения, но самое неприятное, что он полностью стирается, если партия терпит поражение в бою.

Пока мы ждем официальной информации от Larian Studios, но вполне вероятно, что этот режим сохранит свои характеристики и в Baldur's Gate 3, и его появление кажется очевидным, учитывая наличие загадочной цели.