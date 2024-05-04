Baldur's Gate 3 может выйти на iPad Pro и iPhone в начале 2025 года

В прошлом году Apple объявила, что различные AAA-игры будут выпущены для iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max и некоторых моделей iPad. К настоящему моменту компания выполнила обещанное: в App Store появились такие игры, как Resident Evil Village, Resident Evil 4 Remake и Death Stranding, обеспечившие "лучшую, чем ожидалось" производительность и первоклассную визуальную составляющую. Однако компания не останавливается на достигнутом: по слухам, в начале 2025 года Baldur's Gate 3, ролевая игра 2023 года, получившая множество наград и положительных отзывов, выйдет для iPad Pro.

Dame Tech заявил на сайте X, что получил информацию об этом. Он также упоминает, что игра может выйти на iOS, намекая на возможный запуск для iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max.

Однако читатели могут забыть, что к моменту выхода Baldur's Gate 3 iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max уже будут продаваться во множестве регионов, так что вполне вероятно, что AAA-тайтл будет совместим и с обоими флагманами. Стратегия Apple по выпуску игры может быть напрямую связана с ее популярностью. Несмотря на то, что Baldur's Gate 3 вышла в августе прошлого года, у нее по-прежнему активная база игроков.

Я получил информацию о том, что Baldur's Gate 3 может выйти в начале 2025 года для iPad Pro и, возможно, iOS (iPhone 15 Pro & 16 Pro). С учетом того, что в App Store выходят все эксклюзивные порты AAA для ПК, обгонит ли этот магазин приложений Google Play Store для Android в 2025 году по количеству мобильных игр?

Перенеся игру на портативные устройства, Apple тем самым привлечет на свою платформу массовую аудиторию, что потенциально увеличит продажи iPad Pro и iPhone.