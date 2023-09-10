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Baldur's Gate 3 06.10.2020
9.3 6 286 оценок

Для Baldur's Gate III вышел мод, призванный сделать NPC Фаэруна более аутентичными

sky demon
Новости

Огромное количество гномов, бродящих по городу, как будто одним своим присутствием наносят великий и вечный позор своим предкам. После установки этого мода большинство гномов мужского пола, с которыми вы столкнетесь во Вратах Балдура, теперь будут носить большие густые бороды, как и следовало ожидать от гномов Фаэруна и других фэнтезийных миров.

Дуэргары известны тем, что почти повсеместно лысые, и мужчины, и женщины! И хотя команда Лариана в основном придерживалась этого видения, все еще было много дуэргаров с объемными гривами волос. Большинство дуэргаров, с которыми вы столкнетесь, теперь будут лысыми.

Меньше розоволосых полуорков

Хоть Врата Балдура и являются торговым хабом, временной промежуток в игре примерно соответствует нашей эпохе Возрождения (с щепоткой магии), поэтому о массовой миграции из Чалта (южных джунглей) и Кара-Тура (по сути Китая) не может идти и речи.

Ультред теперь выглядит как «Ультред».

Джорна Друид больше не бросается в глаза

Фигаро теперь выглядит так, будто его можно было бы назвать «Фигаро».

Тадвик как настоящий гном

Согласно преданиям, у мужчин-гитьянки редкая растительность на лице. Уменьшено количество обычных причесок

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16
Комментарии: 16
Ваш комментарий
Кей Овальд

А прям хороший мод. Действительно представленное логичней стало.
Куколды с Нексуса наверняка удалят, надо сюда заливаить.

13
Ирония Твоя

Т.е. ты призываешь отменять расовое разнообразие в ФЕНТЕЗИ мире, где каждый ЧЕЛОВЕК себя представляет частью мира, в угоду "кучковатой рассовой мифологии"?

Ты явно idiot...

-1
1858

К сожалению, не всех негров убирает этот мод.

3
Ds_Raider

А фаербол тебе для чего?

10
Malady

Все же не было массовой миграции, а вот небольшая частичная все же могла проскользнуть

1
Kesti

Лучший мод 6аверно

3
Dark1994

Отличный мод кстати

2
XDDRUS

А что не так с темнокожим друидом? Это не по лору? А то просто интересно.

1
Кей Овальд

"Хоть Врата Балдура и являются торговым хабом, временной промежуток в игре примерно соответствует нашей эпохе Возрождения (с щепоткой магии), поэтому о массовой миграции из Чалта (южных джунглей) и Кара-Тура (по сути Китая) не может идти и речи."

2
pokemonizm

просто у человека который сделал мод, свои видение, с лорной точки зрения нет никаких противоречий, даже если бы роща друидов наполовину состояла из чернокожих друидов

-1
YouTube_GamesTezi Кей Овальд

Да блин, тут же орки, эльфы, друиды, маги, бегающие мозги и т.п. но нееет, тут же временной промежуток эпохи Возрождения, тут чернокожих быть не может! Ахахахаха!!! Этож вымышленный мир, тут хоть что может быть, как автор видит, так и есть правильно.

-3
-zotik-

гитам вообще не шли бороды)

1
Artery Kaulitz

А мод неплох, некоторые персонажи действительно намного лучше выглядеть стали, атмосферно, что-ли

1
IIIXV

Честно говоря джорна друидка, негром мне больше нравится, белая странная какая то

0
Комментарий удален
Антон Патриарх Логвинов

Вот именно. Должна быть только одна, правильная, нация! ВСЕ ОСТАЛЬНЫЕ НУЖНО СЖЕТЬ ДО ТЛАААА!!!

0
DrimRex

В играх должна быть галочка в настройках, включить толлерантный контент или нет

0