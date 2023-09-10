Для Baldur's Gate III вышел мод, призванный сделать NPC Фаэруна более аутентичными

Огромное количество гномов, бродящих по городу, как будто одним своим присутствием наносят великий и вечный позор своим предкам. После установки этого мода большинство гномов мужского пола, с которыми вы столкнетесь во Вратах Балдура, теперь будут носить большие густые бороды, как и следовало ожидать от гномов Фаэруна и других фэнтезийных миров.
Дуэргары известны тем, что почти повсеместно лысые, и мужчины, и женщины! И хотя команда Лариана в основном придерживалась этого видения, все еще было много дуэргаров с объемными гривами волос. Большинство дуэргаров, с которыми вы столкнетесь, теперь будут лысыми.
Меньше розоволосых полуорков
Хоть Врата Балдура и являются торговым хабом, временной промежуток в игре примерно соответствует нашей эпохе Возрождения (с щепоткой магии), поэтому о массовой миграции из Чалта (южных джунглей) и Кара-Тура (по сути Китая) не может идти и речи.
Ультред теперь выглядит как «Ультред».
Джорна Друид больше не бросается в глаза
Фигаро теперь выглядит так, будто его можно было бы назвать «Фигаро».
Тадвик как настоящий гном
Согласно преданиям, у мужчин-гитьянки редкая растительность на лице. Уменьшено количество обычных причесок
Скачать модификацию можно бесплатно прямо с нашего сайта.
А прям хороший мод. Действительно представленное логичней стало.
Куколды с Нексуса наверняка удалят, надо сюда заливаить.
Т.е. ты призываешь отменять расовое разнообразие в ФЕНТЕЗИ мире, где каждый ЧЕЛОВЕК себя представляет частью мира, в угоду "кучковатой рассовой мифологии"?
Ты явно idiot...
К сожалению, не всех негров убирает этот мод.
А фаербол тебе для чего?
Все же не было массовой миграции, а вот небольшая частичная все же могла проскользнуть
Лучший мод 6аверно
Отличный мод кстати
А что не так с темнокожим друидом? Это не по лору? А то просто интересно.
"Хоть Врата Балдура и являются торговым хабом, временной промежуток в игре примерно соответствует нашей эпохе Возрождения (с щепоткой магии), поэтому о массовой миграции из Чалта (южных джунглей) и Кара-Тура (по сути Китая) не может идти и речи."
просто у человека который сделал мод, свои видение, с лорной точки зрения нет никаких противоречий, даже если бы роща друидов наполовину состояла из чернокожих друидов
Да блин, тут же орки, эльфы, друиды, маги, бегающие мозги и т.п. но нееет, тут же временной промежуток эпохи Возрождения, тут чернокожих быть не может! Ахахахаха!!! Этож вымышленный мир, тут хоть что может быть, как автор видит, так и есть правильно.
гитам вообще не шли бороды)
А мод неплох, некоторые персонажи действительно намного лучше выглядеть стали, атмосферно, что-ли
Честно говоря джорна друидка, негром мне больше нравится, белая странная какая то
Вот именно. Должна быть только одна, правильная, нация! ВСЕ ОСТАЛЬНЫЕ НУЖНО СЖЕТЬ ДО ТЛАААА!!!
В играх должна быть галочка в настройках, включить толлерантный контент или нет