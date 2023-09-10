Для Baldur's Gate III вышел мод, призванный сделать NPC Фаэруна более аутентичными

Огромное количество гномов, бродящих по городу, как будто одним своим присутствием наносят великий и вечный позор своим предкам. После установки этого мода большинство гномов мужского пола, с которыми вы столкнетесь во Вратах Балдура, теперь будут носить большие густые бороды, как и следовало ожидать от гномов Фаэруна и других фэнтезийных миров.

Дуэргары известны тем, что почти повсеместно лысые, и мужчины, и женщины! И хотя команда Лариана в основном придерживалась этого видения, все еще было много дуэргаров с объемными гривами волос. Большинство дуэргаров, с которыми вы столкнетесь, теперь будут лысыми.

Меньше розоволосых полуорков

Хоть Врата Балдура и являются торговым хабом, временной промежуток в игре примерно соответствует нашей эпохе Возрождения (с щепоткой магии), поэтому о массовой миграции из Чалта (южных джунглей) и Кара-Тура (по сути Китая) не может идти и речи.

Ультред теперь выглядит как «Ультред».

Джорна Друид больше не бросается в глаза

Фигаро теперь выглядит так, будто его можно было бы назвать «Фигаро».

Тадвик как настоящий гном

Согласно преданиям, у мужчин-гитьянки редкая растительность на лице. Уменьшено количество обычных причесок

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