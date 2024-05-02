Ветераны Elder Scrolls вновь представили свою ролевую игру The Wayward Realms и анонсировали запуск раннего доступа

После некоторого затишья амбициозный ролевой проект The Wayward Realms вновь решили напомнить о своей игры. Игра, созданная бывшими разработчиками Elder Scrolls Тедом Петерсоном и Джулианом Лефаем, описывается как духовный наследник классической Elder Scrolls II: Daggerfall. Студия OnceLost Games стремится освежить жанр, назвав его "великой ролевой игрой".
В The Wayward Realms будет большой процедурно генерируемый мир с более чем сотней островов. Сеттинг будет представлять собой архипелаг, наполненный политической борьбой фракций за власть. Игроки будут искать славы и удачи, сталкиваясь с соперниками-авантюристами, опасными существами и мифическими существами. В мире наряду с людьми будут существовать фэнтезийные расы — эльфы, гномы и другие.
В The Wayward Realms появится особенность: динамическая система Game Master, управляемая искусственным интеллектом. Этот ИИ будет реагировать на выбор игрока, влияя на действия фракций и NPC в игровом мире. Эта система нацелена на создание индивидуального опыта для каждого игрока, гарантируя, что два прохождения игры не будут одинаковыми. Таким образом, это может быть похоже на игру с ИИ-мастером подземелий.
С момента появления игры размер и сложность проекта были в центре внимания. OnceLost Games признает амбициозность The Wayward Realms, а некоторые эксперты индустрии с осторожностью выражают оптимизм по поводу ее масштабов. Чтобы обеспечить финансирование и оценить интерес игроков, весной 2024 года будет запущена кампания на Kickstarter для The Wayward Realms. Впоследствии студия планирует выпустить пролог игры через ранний доступ.
Отрадно, что есть новости по игре.
Без фанатизма ожидаем с осторожным оптимизмом :)
Как выйдет, там и посмотрим
наебастер 2000 уже ждет ваших денег. хотя вроде ветераны со свитков еще не скамились
Им осталось Тоддика говарда к себе переманить и будет шидевер.
Как минимум сразу видно что левел дизайн локаций на должном уровне и будет интересно их исследовать, схоронил в закладки посмотрим что в итоге получится.
Ранний доступ - это бич