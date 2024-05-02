Ветераны Elder Scrolls вновь представили свою ролевую игру The Wayward Realms и анонсировали запуск раннего доступа

После некоторого затишья амбициозный ролевой проект The Wayward Realms вновь решили напомнить о своей игры. Игра, созданная бывшими разработчиками Elder Scrolls Тедом Петерсоном и Джулианом Лефаем, описывается как духовный наследник классической Elder Scrolls II: Daggerfall. Студия OnceLost Games стремится освежить жанр, назвав его "великой ролевой игрой".

В The Wayward Realms будет большой процедурно генерируемый мир с более чем сотней островов. Сеттинг будет представлять собой архипелаг, наполненный политической борьбой фракций за власть. Игроки будут искать славы и удачи, сталкиваясь с соперниками-авантюристами, опасными существами и мифическими существами. В мире наряду с людьми будут существовать фэнтезийные расы — эльфы, гномы и другие.

В The Wayward Realms появится особенность: динамическая система Game Master, управляемая искусственным интеллектом. Этот ИИ будет реагировать на выбор игрока, влияя на действия фракций и NPC в игровом мире. Эта система нацелена на создание индивидуального опыта для каждого игрока, гарантируя, что два прохождения игры не будут одинаковыми. Таким образом, это может быть похоже на игру с ИИ-мастером подземелий.

С момента появления игры размер и сложность проекта были в центре внимания. OnceLost Games признает амбициозность The Wayward Realms, а некоторые эксперты индустрии с осторожностью выражают оптимизм по поводу ее масштабов. Чтобы обеспечить финансирование и оценить интерес игроков, весной 2024 года будет запущена кампания на Kickstarter для The Wayward Realms. Впоследствии студия планирует выпустить пролог игры через ранний доступ.