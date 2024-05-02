"Слишком отличается от того, что привыкли видеть от нас": Тодд Говард объяснил негативные отзывы Starfield

Научно-фантастическая ролевая игра Starfield от студии Bethesda вышла осенью прошлого года. Проект должен был стать настоящим воплощением мечты разработчиков Fallout и The Elder Scrolls, подарив игрокам целую галактику для исследования. К большому удивлению, Starfield стала одной из худших игр студии, получив массу негативных отзывов от игроков. Игроки отмечают целый ряд проблем в игре, но главный геймдизайнер игры Тодд Говард знает истинную причину такой реакции.
Своим видением ситуации на пользовательские оценки Starfield Тодд Говард поделился в разговоре с журналистами. По словам разработчика, новая игра студии Bethesda просто оказалась для фанатов слишком не похожей на то, что они делали в сериях The Elder Scrolls и Fallout.
Мы видим, как многие игроки говорят: 'Вот чего я хочу от игры Bethesda - исследовать мир определенным образом, а Starfield мне этого не дала. Мне больше нравится, как это сделано в Fallout или Elder Scrolls. Я думаю, что для нас - особенно для меня, - когда мы заходим в научно-фантастическую игру, я хочу иметь возможность высадиться на всех планетах. Я хочу, чтобы игра сказала нам 'Да', зная, что этот контент будет отличаться от того, что вы видели от нас в прошлом.
— заявляет Тодд Говард.
Подобные высказывания от разработчика выглядят очень странными. Если посмотреть на оценки пользователей в Steam и даже за пределами цифрового магазина, многие игроки, наоборот, ругают Starfield за то, что он слишком похож на прошлые игры студии. Геймеры считают, что вместо большого бесшовного космоса, который обещал Тодд Говард, они получили огромный набор локаций или уровней. Из-за этого в игре слишком много надоедливых экранов загрузки и примитивные системы исследования одинаковых планет.
Еще более странными прозвучали слова Тодда Говарда по поводу технического состояния Starfield на релизе:
Мы были на седьмом небе от счастья... от фактических данных, которые мы получали, и от того, как игра работала на техническом уровне.
— сообщает разработчик.
Это опять же идет в разрез с мнением большинства пользователей. Игроки даже на консолях Xbox во время запуска игры сталкивались с жуткими сбоями и багами, а ПК геймеры страдали от проблем с производительностью. Эти проблемы удалось решить только спустя несколько крупных патчей.
После высказывания Тодда Говарда в социальных сетях пользователи стали шутить, что он живет в собственном альтернативном мире, где у Bethesda все в порядке. По мнению игроков, это серьезный повод для беспокойства за будущее серий The Elder Scrolls и Fallout.
Слишком одно и то же
Так а зачем трудиться?
😁😁😁
Бла бла бла
Я был бы только рад если Старфилд был как Фолаут 4 или Скайрим но он вышел пустой картой с кучей загрузок. Не интересно мира, не квестов, количество локаций минимально. загрузки душат. нет чувства приключения как в других игр. Слепил какашку короче
Чувак оторван от реальности.
Петушок опять закукорекал, всё никак не угомонится со своей недоигрой, которая никому не нужна
кстати, отличная игра, советую поиграть в нее хотя бы
Просто молча бы исправляли игру ) Чем больше они пытаются оправдаться, тем комичнее это выглядит.
Клоун.
Да в принципе во всех аспектах одно и то же. Начиная от главного квеста и заканчивая скилами. Про тех составляющую даже говорить больно. На моей памяти только скурим работал более-менее.
Так наоборот. Starfield сделан на том же самом движке, в котором полно костылей. В таком же самом стиле. Будто на Fallout 4 просто модов накатили. Игра обещала быть более глобальной, а в итоге, получились некие открытые коридорчики с загрузками
Вот меня в первую очередь выбесили постоянные загрузки при переходах, да их в Скайриме раза в два меньше было.
Ребя прикрутите пж гифку, где Тод лежит на диване и рядом с ним моют полы, не могу найти)
Судя по его высказываниям, у него совсем другой Старфилд - режиссерская версия)
Простоту него топ Пека и есть свободные 200 часов на раскрытие. А у тебя нет, это не игра виновата это ты неправильно живёшь, слышь жизнь свою поменяй да, а потом в старфилд играй, сразу игра раскроется.
а она может раскрыться?
типа тебе надо играть 198 часов, чтоб поиграть пару часов в интересный квест?
Хз, я столько даже в элден с догмой не наиграл. Неосилятор я кароче.
Я кажется понимаю о чём он.
Дело в том, что они были приятно удивлены, что игра в принципе запустилась хоть у кого-то! Пускай даже с лагами и багами, но запустилась же!
Ему пофиг ))))
Прывикли видеть нормальные игры и отношение к фанбазе а не го#но завёрнутое в го#но и абмазаное го#ном.
Нужно же периодически напоминать, чтобы вовсе не забыли
Норм перлы выдают. Скучные сюжетки и пустые планеты- это контент.
Meh, тот самый технический уровень игр 2005 года.
Каждый раз смешно, когда очередной разраб- даун придумывает миллион оправданий, вместо того, что бы просто извиниться и постараться исправить свой факап.
причем тут отличается? игра сломана на уровне дизайна, клоун..
Тод где русский язык? я бы может и поиграл, ну хочу официальный русский
Armored core 6 - 90% положительных отзывов хотя эта игра про роботов и не соулслайк. Тодд - вы звиздабол!
Никто не понял художника, а он так старался.)
Дело не в отличии а в том что большинство элементов и механик сделаны значительно хуже чем в предыдущих играх (и это выражается даже в мелочах начиная с НПС, напарников и заканчивая частями брони а даже тем что броня теперь не снимается с тел, стелса по сути нет, куча перков вообще не понятно для чего сделана, левел дизайн и наполнение локаций по сравнению с предыдущими игра на уровне днища при этом расстояние между локациями сделали просто неадекватно большим не наполнив мир интерактивными элементами и встречами) потратили кучу ресурсов и времени на совершенно не нужные элементы вместо того что бы делать то что действительно нужно, убили время на редактор звездолёта но при этом он не может элементарно взлететь с планеты или лететь по ней что бы хотя бы избавить игроков от этих унылых прогулок по совершенно пустым планетам, если бы игра была сделана уровне того же Fallout 4 или Skyrim я бы с руками оторвал а это кастрированный обрубок даже за бесплатно нахрен не впёрся, в игру тупо не интересно играть, при этом в предыдущих играх беседки у меня наиграно тысячи часов.
Что там за отличие? там нет не чего нового, там все механики из старых игр но сделаны в разы хуже.
Ну если кратко то:
Все в порядке. Она работает и это главное. Купи
все игры беседки на самом тоу деле постепенно перекали для какой то новой аудитории игроков. просто для старфилда либо не нашлось новой аудитории так игра довольно стариковская как винтажное кресло- качалка либо просто аудитория мала и есть несколько неудачный геймплейных решений. а так тоу даггерфолл сильно концептуально не похож морровинд., обливион не особенно концептуально по геймплею похож на морровинд 2.0 с графоуном итд.
Да по факту в принципе всё сказал он. Куча клоунов вокруг игры собралось, каждый чтото хочет, и каждый не понимает что именно. А по сути просто хорошая игра вышла, с проработанным интересным и что самое крутое новым сеттингом, а не заезжанным по 200 раз, с хорошей графикой, интересным сюжетом, морем сюжетного контента, к сожалению средней музыкой, но нормальной оптимизацией еще со старта, вообще хз к чему вбросы про плохую оптимизацию, норм печку собираешь, хотя бы на ртх 3060 3070, устанавливаешь игру на нвме ссд а не бомжарский хард или дешман ссд, и игра летает. А 95% претензий которые люди писали по сути из пальца и глупых хотелок были высосаны, типо игра плохая потому что не лучше всех в мире во всех аспектах или типо того. Особенно смешными были клоунские сравнения с ноу мен скай, который во всем проигрывает старфилду, зато есть бесполезные бесшовные полеты xD
играть в мод на мод морровинда на рытыксе? ну накер.