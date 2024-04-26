Глава издательства Larian Studios: маркетинг перестал работать - игроки просто не хотят чтобы их дурачили

Майкл Даус, директор по издательству Larian Studios, пообщался с изданием PC Gamer и поделился своими мыслями касательно текущего положения дел игровой индустрии, а так же новых способов взаимодействия студий и игроков.
"Маркетинг мертв. Это действительно так - я могу подтвердить это. Раньше были маркетинг, коммуникация и пиар. Маркетинг, по сути, был основой розничной торговли. Теперь у вас есть Интернет. Никто больше не смотрит рекламу...все те способы, через которые мы обычно продавали продукцию больше не являются жизнеспособными. Таким образом, их роль снижается из-за того, что игроки просто хотят, чтобы с ними разговаривали. Они не хотят, чтобы их вводили в заблуждение - они просто хотят знать, что вы делаете, почему это вы делаете и для кого.
Миллениалы всегда ненавидели маркетинг, и теперь у нас есть возможность уйти от этого. Лучшее место для продажи вашей игры - это сам магазин. Все остальное того не стоит. Мы поняли это с BG3, но это заняло у нас некоторое время." - сказал Майкл Даус
Майкл Даус определенно знает о чем говорит: продажи Baldur's Gate 3 лишь на PC-платформе превысили астрономические 15 миллионов копий.
"Поигрались в капитализм и хватит!"(с) xD
Чистая ложь. Маркетинг не умер, а изменился - сейчас продвижение происходит не через размещение рекламы в медиа ресурсах, а через создание вирусности и иллюзии популярности в соцсетях и для этого используются такие методы, как: размещение оплаченных обзоров у контент криейторов, накрутка просмотров в соцсетях, манипулирование алгоритмом выдачи контента у пользователей, использование ботоферм для создания хайпа вокруг продукта. Вот это все и использовалось для продвижения Балдурс Гейта, причем видно, что денег не жалели.
Маркетинг они блRть ставят, маркетинг! Да он нам и на#уй не нужОн, этот маркетинг ваш! =)
"продажи Baldur's Gate 3 лишь на PC-платформе составили астрономические десятки миллионов копий." - недавно только было около 15 млн. Откуда "астрономические десятки"-то?) Ох уж писака.
ну так 15 это 10 + 5, вот эта 10 и есть антонимическая, для такой игры
маркетинг просто изменился. реклама еще осталась но нужно создать положительный хайп в интернетах вокруг игры до начала продаж и в их начале и следить чтоб не получится какой то негативный хайп потому что если он будет все будут подмечать мельчайшие косячки и нелепости и будут говорить что игра мусор и игра будет плоха продаваться. и все будут что игра плохая и убеждаться в этом. а если у игры будет положительно хайпать тогда игроки будут дизлайкать тех кто говорит что игра бестолковый забагованный мусор и все будут думать что игра хорошая и убеждаться в этом.
а реклама давно не работает или она всегда не работала. показывали кинематографичный предрендрен а потом началось мыльное угловатое приключение с 5 стражниками.
Меня лично давно не дурачат, просто перестал игры покупать)
На самом деле маркетинг в современном мире один из ключевых факторов.
Он не нужен, когда у тебя нет выбора. А когда у тебя гигантский выбор между товарами сравнимого уровня качества (десятки смартфонов с одинаковыми характеристиками, например) на первый план как раз выходит маркетинг - философия бренда, стиль, подача, те ценности, которые он несет.
В современной экономике далеко не всегда получается конкурировать уровнем качества, так как у всех приблизительно одни и те же технологии производства и есть свои плюсы и минусы. Поэтому конкурировать приходится идеологией, а это и есть маркетинг.
Вот вам мега очевидный пример из жизни - эпл. Львиная доля популярности их продукта - это маркетинг, а не качество. Если брать голые характеристики - то продукты эпл просто "одни из", чем то лучше конкурентов, чем то хуже. Но за счет магии бренда их продажи на порядок выше, чем было бы без заветного яблочка)
Но в игровой индустрии нет конкуренции между играми. Максимум между консолями. Так что тут маркетинг на кой хрен нужен? Делаешь хорошую игру - купят)
да-да... чтож они тогда не выпустили дос очередной, а выехали на бг?) ложь просто в каждом слове
База. Уже давно не смотрю никакие трейлеры или заявления перед продажей (разве что поржать). Важны лишь обзоры с проверенных каналов и отзывы самих пользователей, а и то через год-два после "релиза". Ну и свой опыт, конечно.
Ой лукавит лиса, медведя они просто так что ли запустили? =)