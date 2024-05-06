Hades 2 вышла в раннем доступе

Ожидание подошло к концу: Hades 2 вышла сегодня в раннем доступе. Игра постепенно распространялась среди избранных игроков во время периода технических испытаний, который начался в прошлом месяце. После этого периода тестирования, в течение которого игроки могли испытать начальную область игры, сразиться с первым боссом и встретиться с небольшим количеством новых богов и персонажей, ранний доступ предоставляет игрокам незавершенную сборку полной игры.

Согласно странице часто задаваемых вопросов Hades 2, эта сборка раннего доступа содержит «столько же контента с первого дня раннего доступа, сколько и оригинал». Supergiant Games написала на своей странице часто задаваемых вопросов, что в период раннего доступа внедрит несколько крупных обновлений, которые расширят сюжет и игровой контент, одновременно учитывая отзывы игроков.

Ранний доступ будет доступен в Steam и Epic Games Store. Запуск Hades 2 на консолях запланирован, и Supergiant поделится более подробной информацией об этом позже.