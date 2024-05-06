Hades 2 вышла в раннем доступе

Ожидание подошло к концу: Hades 2 вышла сегодня в раннем доступе. Игра постепенно распространялась среди избранных игроков во время периода технических испытаний, который начался в прошлом месяце. После этого периода тестирования, в течение которого игроки могли испытать начальную область игры, сразиться с первым боссом и встретиться с небольшим количеством новых богов и персонажей, ранний доступ предоставляет игрокам незавершенную сборку полной игры.
Согласно странице часто задаваемых вопросов Hades 2, эта сборка раннего доступа содержит «столько же контента с первого дня раннего доступа, сколько и оригинал». Supergiant Games написала на своей странице часто задаваемых вопросов, что в период раннего доступа внедрит несколько крупных обновлений, которые расширят сюжет и игровой контент, одновременно учитывая отзывы игроков.
Ранний доступ будет доступен в Steam и Epic Games Store. Запуск Hades 2 на консолях запланирован, и Supergiant поделится более подробной информацией об этом позже.
неправильное описание контента в раннем доступе, там написано так:
Каково текущее состояние версии в раннем доступе?
«В версии Hades II, подготовленной для раннего доступа, уже содержится больше регионов, врагов и полностью озвученных персонажей, чем в полной версии первой части Hades. Но это далеко не всё, что мы запланировали, и вас ждут новые локации, герои, противники, сюжетные события и игровые функции.
В общем, сиквел пошел по пути улучшений и доработок оригинала. ))
Теперь на сайте применительно к Hades 2 будет по пять новостей в неделю.
Региональный ценник для 30$ проекта нормальный. Есть вариант, что ближе к релизу подорожает, оный в лучшем случае через год. Первая часть понравилась, но в ранний доступ я не ходок, быть тестером и ловить спойлеры за свои же средства -- точно мимо. Прикуплю как-нить потом, например, на зимней распродаже.
чего? она 1100 в стиме стоит...
уже качаю
Ранний доступ говорите 😁?
Как же меня бесит этот прикол с ранним доступом, вы бы знали. Когда это началось и кем? Почему стало нормой в ММО продавать дополнения по цене игры? Почему стало нормой продавать обрезанные игры и ждать пока их допилят спустя пару лет? Я этот геймдев на х00ю вертел.(злой фейс эмоджи)
Думаю это началось с DayZ Standalone)
Чел, из-за того, что игру выпустили в ранний доступ, релиз магическим образом не отдалится. Если у игры судьба выйти через 2 года, то ранний доступ на это никак не повлияет, а некоторым игрокам, которым не терпится всё и побыстрее, будет приятно опробовать игру пораньше. Тебя никто не заставляет её покупать в таком виде, подожди релиза и купи.
потому, что цена разработки игр выросла очень и очень сильно. фол 2 (думаю все любят "классику" упоминать) создавался небольшой командой (вроде их было с 10 человек) чуть ли не в подвале за копейки. Кстати нифига денег особо не принес.
Сейчас цена разработки вменяемой игры высока (ибо все хотят много и побольше). Вот и получается, что для разработчика есть смысл запустить ранний доступ чтобы И собрать денег на дальнейшую работу И получить бесплатное массовое тестирование (что неплохо сэкономит денег).
При этом если не хотите - то не покупайте / не участвуйте. Ваше же право.
Тот же V rising я купил во время выхода, пощупал, понял что прикольно, но надо "пилить и пилить" и ... отложил. и уже после завтра буду полноценно играть в итоговую версию.
Ну и далее классическое... а вы сами прикиньте (если хватит знаний) разработку игрули )) и посчитайте, сколько вам надо копий продать будет и по какой цене чтобы оплатить хотя бы 1 год работы команды из минимально хотя бы 10 человек... после этого можете "вертеть на чем угодно" этот самый геймдев.
Челики пилять бастион в другой обёртке а пипл хавает. Интересно. А новые игры от юбиков, еа и тд обсирают. Парадокс.