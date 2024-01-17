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Baldur's Gate 3 06.10.2020
Ролевая, Пошаговая, Вид сверху, Фэнтези
9.4 10 669 оценок

Консоли Xbox Series получили обновление, решающее проблемы с сохранением в Baldur's Gate 3

monk70
Новости

Наконец-то у Larian Studios и Microsoft появилось исправление проблем с сохранением Baldur's Gate 3, о которых игроки сообщали на платформах Xbox в течение нескольких недель, и оно доступно для загрузки.

Аккаунт службы поддержки Xbox в Твиттере сообщил, что «с сегодняшнего дня выпущено обновление системы Xbox для решения проблемы с сохранением игры в Baldur’s Gate 3». В твите игрокам советуют вручную обновить Xbox Series X/S или дождаться автоматического развертывания обновления «в течение следующей недели».

«Проблема с сохранением на Xbox должна наконец быть решена», — добавил директор издательства Larian Майкл Даус. «Загрузите обновление, когда оно выйдет в свет, и, пожалуйста, дайте мне знать, как у вас дела!»

Игроки Baldur's Gate 3 сообщали о поврежденных сохранениях с момента запуска ролевой игры Larian на Xbox в декабре, что в некоторой степени испортило долгожданный релиз.

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Комментарии: 1
Ваш комментарий
Zlobin_Evgeny

ну вот теперь обладатели коробки смогут играть спокойно, без страха потерять прогресс

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