Консоли Xbox Series получили обновление, решающее проблемы с сохранением в Baldur's Gate 3

Наконец-то у Larian Studios и Microsoft появилось исправление проблем с сохранением Baldur's Gate 3, о которых игроки сообщали на платформах Xbox в течение нескольких недель, и оно доступно для загрузки.
Аккаунт службы поддержки Xbox в Твиттере сообщил, что «с сегодняшнего дня выпущено обновление системы Xbox для решения проблемы с сохранением игры в Baldur’s Gate 3». В твите игрокам советуют вручную обновить Xbox Series X/S или дождаться автоматического развертывания обновления «в течение следующей недели».
«Проблема с сохранением на Xbox должна наконец быть решена», — добавил директор издательства Larian Майкл Даус. «Загрузите обновление, когда оно выйдет в свет, и, пожалуйста, дайте мне знать, как у вас дела!»
Игроки Baldur's Gate 3 сообщали о поврежденных сохранениях с момента запуска ролевой игры Larian на Xbox в декабре, что в некоторой степени испортило долгожданный релиз.
ну вот теперь обладатели коробки смогут играть спокойно, без страха потерять прогресс