Контент для будущих обновлений? Автор Baldur's Gate 3 заявил, что делает игру про рыбалку

Одна из особенностей Baldur's Gate 3 заключается в том, что в этой фэнтезийной RPG можно делать практически все, что угодно, не нарушая правил. Хотите убить главного героя задолго до его смерти? Скорее всего, вы сможете это сделать, и игра будет работать в этом направлении.

Но единственное, что вы не сможете сделать, - это ловить рыбу. Удочки в игре есть, но они, по сути, просто хлам. Невозможно вызвать Астариона на соревнование по рыбной ловле. Вы также не можете просто сидеть в одиночку и ловить рыбу в свое удовольствие.

Справедливости ради стоит отметить, что головастик в вашем мозгу дает и другие поводы для беспокойства. Однако Larian Studios, разработчик Baldur's Gate 3, возможно, даст игрокам тот самый опыт неспешной рыбалки, которого они так жаждали. Генеральный директор и основатель Larian Свен Винке (Swen Vincke) подтвердил, что действительно работает над игрой о рыбалке.

Винке не уточнил, работает ли он над игрой как над самостоятельным проектом, или это официальная игра Larian Studios. Но есть и другая возможность. Larian добавила в BG3 много нового контента, включая совершенно новый играбельный эпилог. А в некоторых других ролевых играх, например, в The Elder Scrolls V: Skyrim, вы сможете порыбачить. Так что не исключено, что в каком-нибудь будущем патче Baldur's Gate 3 получит мини-игру про рыбалку.