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Baldur's Gate 3 06.10.2020
Ролевая, Пошаговая, Вид сверху, Фэнтези
9.4 9 938 оценок

Larian продолжает веселиться с примечаниями к патчам Baldur's Gate 3

monk70
Новости

Larian выпустила новое обновление для Baldur's Gate 3, хотфикс №15, который исправляет некоторые ошибки и проблемы. В общем, ничего сверхъестественного, но студия-разработчик продолжает свою традицию весело проводить время, создавая примечания к выпуску.

В тексте мы можем, например, прочитать: «Вы заметили, что лица некоторых персонажей превращаются в лавкрафтовские ужасы, удлиняясь и показывая мясистые пропасти вместо глаз? Теперь проблемы больше не должно существовать».

В другом отрывке примечания к выпуску мы можем прочитать: «Исправлено несколько случаев того, что мы назвали проблемой Пиноккио, когда носы (и щеки) персонажей удлинялись и искажались снятых сценах. Они также теряли глаза, превращая глазницы в пропасти плоти».

Подобные описания вызывают желание увидеть баг перед установкой патча.

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6
Комментарии: 6
Ваш комментарий
Simple Jack
0
Сирэй

Да, было такое несколько раз, то щёк нету, то лиц. В частности в последней версии

0
Rywlan

Это по всей видимости такая вот хрень, только у меня патч это не исправил:

0
LogicDisciple

чет на этом скрине вообще все плохо...

0
shit again

Скоро будет занимать 1 тб места. Берем)

-2
Случайный Игрок

веселиться с примечаниями

Очень весело от подтверждения их рукожопства

-3