Larian продолжает веселиться с примечаниями к патчам Baldur's Gate 3

Larian выпустила новое обновление для Baldur's Gate 3, хотфикс №15, который исправляет некоторые ошибки и проблемы. В общем, ничего сверхъестественного, но студия-разработчик продолжает свою традицию весело проводить время, создавая примечания к выпуску.
В тексте мы можем, например, прочитать: «Вы заметили, что лица некоторых персонажей превращаются в лавкрафтовские ужасы, удлиняясь и показывая мясистые пропасти вместо глаз? Теперь проблемы больше не должно существовать».
В другом отрывке примечания к выпуску мы можем прочитать: «Исправлено несколько случаев того, что мы назвали проблемой Пиноккио, когда носы (и щеки) персонажей удлинялись и искажались снятых сценах. Они также теряли глаза, превращая глазницы в пропасти плоти».
Подобные описания вызывают желание увидеть баг перед установкой патча.
Да, было такое несколько раз, то щёк нету, то лиц. В частности в последней версии
Это по всей видимости такая вот хрень, только у меня патч это не исправил:
чет на этом скрине вообще все плохо...
Скоро будет занимать 1 тб места. Берем)
веселиться с примечаниями
Очень весело от подтверждения их рукожопства