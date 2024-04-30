Тодд Говард заявил, что место действия серии Fallout всегда будет на территории постапокалиптической Америки

В недавнем эпизоде Kinda Funny Тодд Говард из Betheda занял центральное место, чтобы поговорить обо всем - от Starfield до Fallout, - и ключевая часть его дискуссии была посвящена созданию франшизы Fallout. В одном из вопросов его спросили, покинет ли Fallout когда-нибудь Соединенные Штаты, может ли он перебраться в Канаду или даже Великобританию.

Его ответ был вполне определенным.

Нет

С момента выхода первой игры в 1997 году франшиза укоренилась в постапокалиптической Америке и никогда не покидала эту страну. Она путешествовала по стране, перенося игроков из Вашингтона в Калифорнию, но не покидала ее территории. Многие фанаты задавались вопросом, может ли действие игры Fallout происходить за пределами Америки, но похоже, что Тодд Говард твердо убежден, что серия не может покинуть Соединенные Штаты.