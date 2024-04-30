Тодд Говард заявил, что место действия серии Fallout всегда будет на территории постапокалиптической Америки

В недавнем эпизоде Kinda Funny Тодд Говард из Betheda занял центральное место, чтобы поговорить обо всем - от Starfield до Fallout, - и ключевая часть его дискуссии была посвящена созданию франшизы Fallout. В одном из вопросов его спросили, покинет ли Fallout когда-нибудь Соединенные Штаты, может ли он перебраться в Канаду или даже Великобританию.
Его ответ был вполне определенным.
Нет
С момента выхода первой игры в 1997 году франшиза укоренилась в постапокалиптической Америке и никогда не покидала эту страну. Она путешествовала по стране, перенося игроков из Вашингтона в Калифорнию, но не покидала ее территории. Многие фанаты задавались вопросом, может ли действие игры Fallout происходить за пределами Америки, но похоже, что Тодд Говард твердо убежден, что серия не может покинуть Соединенные Штаты.
Одно хорошо - однажды этого дурачка не станет и мы наконец увидим эволюцию серии.
Такую эволюцию, какую готовила ей Интерплей?
Выглядит интересней чем Starfield.
формально фалаут уже был за территорией соединённых штатов, в длс мы побывали не раз в космосе и единожды на аляске
в свете последних событий и ошеломляющей популярности сериала, майкрасофт качают свои права и настаивают на том чтобы пятая часть пустошей вышла как можно быстрее, поэтому игру могут отдать обсидианам
А что по лору серии, Аляска не является территорией США?
проболтался :)
фул
возможна эта хорошо а возможно то и нет. потолок для серии наверно 400 лет более того бомбачки сделали бум. примерно столько же обычно лились темные века но тут был возможно более глубокий кризис и там всякие мутанты и гигантские комары, которые будут мешать восстановлению крепкой хозяйственной цивилизации. но наерна там можно много игор и ремейков придумать прежде чем это будет вызывать отрыжку и будет сильная усталость от серии и иона станет неактуальной к 2070 годам.
Падажжи падажжи, а Мазершип Зета?
фил ему в ответ да мой ответ