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Baldur's Gate 3 06.10.2020
9.2 3 690 оценок

Новый видеоролик "рассказчицы" Baldur's Gate 3 посвящен очередным неудачным дублям звукозаписи

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Procy_on
Новости

Если вам нужно что-то, что исцелит вашу душу после всех этих критических провалов в Baldur's Gate 3, у Амелии Тайлер есть именно то заклинание, которое вам нужно.

Если вы не знакомы с Амелией Тайлер, то она играет роль рассказчицы в игре, сочувствующего, мудрого, а порой и язвительного голоса вашего разума.

В самой игре этот голос может быть весьма забавным, но на своем личном ютуб канале она выложила серию видеороликов, посвященных вырезанным из игры эпизодам и ляпам из звукозаписывающей будки...

Вчера она поделилась новым видеороликом, который вы можете посмотреть (а точнее послушать) ниже.

В этом выпуске мы исследуем новые коктейли, викторианскую развратность и... вздох... Гэри.
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Комментарии: 3
Ваш комментарий
Случайный Игрок

Думал порноактриса на фото

2
-zotik-

Утром рассказчица, вечером онлифанщица)

2
Dikiy_Bill

Сначала думал, что на фото Зои Паркер

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