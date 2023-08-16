Новый видеоролик "рассказчицы" Baldur's Gate 3 посвящен очередным неудачным дублям звукозаписи

Если вам нужно что-то, что исцелит вашу душу после всех этих критических провалов в Baldur's Gate 3, у Амелии Тайлер есть именно то заклинание, которое вам нужно.
Если вы не знакомы с Амелией Тайлер, то она играет роль рассказчицы в игре, сочувствующего, мудрого, а порой и язвительного голоса вашего разума.
В самой игре этот голос может быть весьма забавным, но на своем личном ютуб канале она выложила серию видеороликов, посвященных вырезанным из игры эпизодам и ляпам из звукозаписывающей будки...
Вчера она поделилась новым видеороликом, который вы можете посмотреть (а точнее послушать) ниже.
В этом выпуске мы исследуем новые коктейли, викторианскую развратность и... вздох... Гэри.
Думал порноактриса на фото
Утром рассказчица, вечером онлифанщица)
Сначала думал, что на фото Зои Паркер