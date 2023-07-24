В новом ролике разработчики Baldur's Gate 3 показали персонажа, который напоминает надоедливого фаната из Oblivion ©

В недавно опубликованном трейлере Baldur's Gate 3 было проведено как минимум одно сравнение с одним из самых запоминающихся и печально известных NPC во всей истории The Elder Scrolls.

Опубликованное в воскресенье разработчиком Larian Studios ролик с персонажем Наабером не имеет ничего общего с тем, насколько раздражающе он ведет себя по отношению к персонажу игрока. Напевая фальшивую версию знаменитой популярной песни «Happy Birthday», чтобы узнать имя вашего персонажа, Наабер буедт везде следовать за персонажем игрока, выдавая неприятные комментарии.

«Есть персонаж, которого специально написали, чтобы он был невероятно раздражающим, и люди, которые играли оригинальные в игры, наверняка узнают линию, от которой он произошел», — объясняет помощник сценариста Кристал Дин. «Поэтому в ту минуту, когда вы встречаете его, он начинает ходить за вами повсюду, постоянно приставать к вам, и вы можете попытаться сказать ему, чтобы он заткнулся, а он просто не делает этого».

Персонажа озвучивает популярный стример Twitch Cohh Carnage, который прокомментировал свою роль: «Я всю свою жизнь тренировался, чтобы играть очень надоедливого парня». Дин в шутку заметила во время видео, что вы можете (в игре или в реальной жизни) столкнуть Cohh Carnage в реку, хотя она отговаривает кого-либо делать это в реальной жизни.

Поскольку Дин упомянула родословную Наабера, вполне вероятно, что он является потомком (или, по крайней мере, вдохновлен) чрезмерно разговорчивым персонажем, известным как Нубер из оригинальной Baldur's Gate. Один из пользователей Reddit, mikeymoonshjne, сказал о сходстве между ними: «Ахахаха, интересно, будет ли награда за то, что вы терпите его, как с Нубером».

Персонаж уже привлекает много внимания и признательности, а также по крайней мере одно сравнение с Раздражающим фанатом, персонажем из The Elder Scrolls 4: Oblivion, который постоянно следует за вами после того, как вы станете великим чемпионом Арены, и даже воскресает каждые несколько дней, если вы или кто-то еще убивает его.

Baldur's Gate 3 выйдет 3 августа для ПК и 6 сентября для PlayStation 5.