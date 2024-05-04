Открытый мир Cyberpunk 2077 стал серьезным вызовом для CDPR, которая хотела создать по-настоящему антиутопический город

С момента выхода Cyberpunk 2077 было высказано множество критических замечаний, но нельзя не признать, что этот город потрясающе проработан. Найт-Сити до сих пор вызывает восхищение, а ездить по его улицам на Quadra Type-66 с включенным радио - само по себе удовольствие. Но знаете ли вы, что его создание стало настоящим вызовом для CD Projekt Red?
Кшиштоф Корнатка, старший художник по окружению, прокомментировал эту тему. Как известно, действие Cyberpunk 2077 разворачивается в США, а точнее в Калифорнии. По словам разработчика, масштаб и специфика американских декораций представляли собой довольно сложную задачу, так как "большая часть команды родом из Европы". Кроме того, Найт-Сити - это смесь многих культур, и вы найдете в ней вдохновение из других стран, например Японии. Корнатка также упомянул об использовании в работе различных фильмов.
Думаю, никого не удивлю, если скажу, что такие блестяще созданные фильмы, как "Бегущий по лезвию", "Джонни Мнемоник", "Судья Дредд", "Пятый элемент" и "Акира", стали для меня источником вдохновения.
Конечной целью было "создать правдоподобный антиутопический город", разделенный на регионы таким образом, чтобы игроки всегда знали, где они находятся. Конечно, не менее важно было наполнить его интересным контентом, что, как мы знаем, не очень получилось на старте, благодаря загромождающим карту маркерам вопросов, присущим The Witcher 3.
В итоге, когда дело дошло до мира, студия справилась с задачей и создала один из самых красивых городов в истории игр. Остается надеяться, что в грядущем сиквеле CD Projekt поднимет планку еще выше.
И так, что мы видим
1. Автор захотел бонусы
2. Автор нашёл старую статью
3. Автор выдрал из неё цитату и запилил под видом новой новости
Поза 69 в одиночку не иначе
Пол авторов на пегаче таких, че тут удивляться)
Это понятно и заметно до сих пор. Хорошо что не бросили и доделали. Но не все, что изначально планировали.
Так доделали или нет?))))))))))
Доделали до уровня и так сойдет)
коммунисты, что с них взять!
Вот это уровень!!!
Игра топ и стала лучше со времен релиза, ты видимо даже не играл, но о вкусах не спорят
Город класный, мир г#вно
Город нереальный просто.Для всех любителей киберпанка просто праздник какой то.
Товарищу собрали комп недавно, а он скуфидон 30 лет заводчанин. И кроме доты ничего не видел никогда. Он киберпанк на все концовки прошел. Часто заходил в машине покататься, радио послушать. Просто беспорядки потворить.
Игра определенно заняла свою нишу и сейчас является тем, на что надо ровняться.
Впринципе, достаточно интересно получилось!!! Думаю , что это начало, как говорится - ,первый блин комом,... Будем надеяться, что энтузиазм у них не пропадет в последующей части, учтут все ошибки, и выпустят шедевр!!! Хотя и этот Киберпанк можно и приблизить к шедевру!) Лично я его перепрохожу уже в третий раз, да много чего хотелось чтобы добавили, и подправили, но ёлки, для меня это одна из немногих, которая затягивает вновь.
Акира это не фильм.
Город реально хорош. Пожалуй самый лучший в игровой индустрии а вот его наполнение уже не дотягивает до качества самого города. Еще не скоро появится на ровне или лучше Найт Сити.
Город мирный, класс г*вно
По большей части им удалось.
>нельзя не признать, что этот город потрясающе проработан
где? Он красив визуально да, как декорация
На деле же пустой вообще, изумительная декорация населённая бездумной толпой, которая никак не взаимодействует, в происходящее в киберпанке не веришь совершенно, а скриптовые сценки чувствуются за милю
но не буду бубнить, всё-таки это первый такой опыт для них и, я надеюсь, в продолжении они вырастут над собой
Пустое месиво с тупыми нпс это справилась?
Видимо,подразумевается яркая картинка).
С ртх в 8к в режиме скриншотов
Но не получилось, не фартануло.
Как выдать что CDPR обосрались в открытый мир - Открытый мир Cyberpunk 2077 "стал серьезным вызовом" для CDPR
Какая к х*ям потрясающая проработка? Тут никто не играл в игры Rockstar?! // Kiro Uchiha
Эх времена не сбывшихся надежд.
А могли бы действительно сделать свой классный Deus EX с проработанными в том числе и под стелс локациями, действительно интересными и запоминающимися доп квестами и качественным левел дизайном при чём им даже практически ни чего не надо было изобретать а просто взять концепцию Ведьмака 2, а в итоге получился хлам уровня Юбисофт да ещё и с куда более кривыми и поломанными механиками и элементами.
Не получится сделать такие же локации в условиях открытого мира)
Это просто противоречит друг другу.
Игры с лучшими локациями никогда не имели открытый мир)
Так я про это и написал в Ведьмак 2 не было открытого мира.
Это верно, локации из ведьмак 2 мне местами нравится даже больше чем ведьмак 3)))
Так в игре проработаны под стелс локации, есть запоминающиеся доп. квесты, особенно в дополнении, и довольно качественный левел-дизайн без бесконечных загрузок(привет, Тодд).
Кому ты рассказываешь этот бред, большенстов локаций это здания которые состоят из двух-трёх унылых коробок, и уж тем более ни в какое сравнение ни идут с локацими из Deus Ex и заточкой под вариативное стелм прохождение, ну и квсесты по сравнению стем же Ведьмаком 3 меня конкретно разочаровали, да конечно есть интересные квесты типа охота на охотника но по сравнению с тем же Ведьмаком 3 их очень мало, у меня было такое ощущение что я играют в очередную хрень от Юбисофт.