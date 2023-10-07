Звукорежиссер Baldur's Gate 3 изучил кузнечное дело, чтобы создавать в RPG реалистичный звук лязга металла ©

Чрезвычайно целеустремленный звуковой режиссер Baldur's Gate 3 обучился кузнечному делу в реальной жизни, чтобы впоследствии выковать из металла защиту для ног и создать реалистичные звуки "металлического лязга" для знаменитой ролевой игры Larian.

Звукорежиссер Гленн Гуллскегг Гоа недавно выложил в сеть видеоролик под названием "Baldur's Gate 3: броня Сабатон для сессии записи", на котором видно, как человек, облаченный в металлические доспехи - по крайней мере, от лодыжек вниз - передвигается различными шагами и танцами.

"В Baldur's Gate 3, когда вы надеваете обувь из металла, мы хотели, чтобы она имела уникальный звуковой эффект металлического лязга", - говорится в подписи. "Я сделал несколько сабатонов в кузнице (я изучал кузнечное дело) и записал часовую сессию хождения по различным поверхностям в них".

В своем твиттере Гоа указывает, что они также "создали звуки огненных шаров и монахов" для Baldur's Gate 3, и теперь очень хочется увидеть, какие реальные исследования и самоотверженность были предприняты для создания аутентичных звуков. Остается надеяться, что в будущем появится видеоролик, в котором Гоа будет постигать магию и стрелять огненными шарами из своих рук, и все это для того, чтобы создать более реалистичного Монаха из Baldur's Gate 3.

Если отбросить все шутки, то именно такое внимание к деталям и делает Baldur's Gate 3 настолько захватывающей. Да, сценарий и мир созданы великолепно, тем не менее, именно такие тонкости, как реалистичное звуковое оформление, значительно улучшают восприятие игры.