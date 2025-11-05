Battlefield 6 стала самой прибыльной октябрьской новинкой в Steam

Аналитическое агентство GameDiscoverCo опубликовало обновленный список 10 самых прибыльных релизов Steam по итогам октября. Лидерство в топе занимают сразу две игры от DICE — Battlefield 6 от нынешней команды разработчиков и ARC Raiders от старой гвардии, создавшей свою собственную компанию - Embark Studios.
Ради удобства , рядом с названиями игр указаны также даты их выхода:
- Battlefield 6 (10 октября) — 424,9 млн долларов;
- ARC Raiders (30 октября) — 55,3 млн долларов;
- Digimon Story Time Stranger (2 октября) — 37,9 млн долларов;
- Escape from Duckov (16 октября) — 20,4 млн долларов;
- Dispatch (22 октября) — 20,3 млн долларов;
- RV There Yet? (21 октября) — 10,8 млн долларов;
- Fellowship (16 октября) — 10,7 млн долларов;
- Little Nightmares 3 (9 октября) — 10,3 млн долларов;
- Jurassic World Evolution 3 (21 октября) — 10,2 млн долларов;
- The Outer Worlds 2 (29 октября) — 9 млн долларов
Ниже приведена статистика топ-10 самых продаваемых игр октября:
- Battlefield 6 (10 октября) — 7 миллионов копий;
- RV There Yet? (21 октября) — 1,7 миллиона копий;
- Escape from Duckov (16 октября) — 1,7 миллиона копий;
- ARC Raiders (30 октября) — 1,5 миллиона копий;
- Dispatch (22 октября) — 831,5 тысяч копий;
- BALL x PIT (15 октября) — 574,8 тысяч копий;
- Digimon Story Time Stranger (2 октября) — 540,5 тысяч копий;
- Fellowship (16 октября) — 534,2 тысяч копий;
- Little Nightmares 3 (9 октября) — 314,2 тысяч копий;
- PowerWash Simulator 2 (23 октября) — 244,1 тысяч копий.
В целом же аналитики называют именно октябрь лучшим месяцем года по доходности от новинок — блокбастер Battlefield 6 с сумасшедшими цифрами, за которым следуют еще 8 игр, принесших как минимум 10 млн долларов.
Важно отметить, что при составлении рейтинга не учитывались игры-сервисы и дополнения, а лишь новинки, изданные в течение месяца.
Батлфилд трииии
Мы играем в Батлфилд, потому что мы круты и ничего не тормозит
Батлфилд трииии
А во всякие Тим Фортрессы и Контры играют только лохи
Батлфилд трииии
Мы – элита спецназа, супер войска, всех убиваем сразу
Батлфилд, Батлфилд...
несколько фактов о бф6, где нет русской локалиции и озвучки. НО
1\ подсказки управления на русском
2\ на одной карте есть русская речь от инженера
3\ надписи(граффити) на русском
эх как не хватает той фразы русского спецназа из бф4 "огонь огонь по пид...сам"