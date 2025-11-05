Battlefield 6 стала самой прибыльной октябрьской новинкой в Steam

Аналитическое агентство GameDiscoverCo опубликовало обновленный список 10 самых прибыльных релизов Steam по итогам октября. Лидерство в топе занимают сразу две игры от DICE — Battlefield 6 от нынешней команды разработчиков и ARC Raiders от старой гвардии, создавшей свою собственную компанию - Embark Studios.

Ради удобства , рядом с названиями игр указаны также даты их выхода:

Battlefield 6 (10 октября) — 424,9 млн долларов;

ARC Raiders (30 октября) — 55,3 млн долларов;

Digimon Story Time Stranger (2 октября) — 37,9 млн долларов;

Escape from Duckov (16 октября) — 20,4 млн долларов;

Dispatch (22 октября) — 20,3 млн долларов;

RV There Yet? (21 октября) — 10,8 млн долларов;

Fellowship (16 октября) — 10,7 млн долларов;

Little Nightmares 3 (9 октября) — 10,3 млн долларов;

Jurassic World Evolution 3 (21 октября) — 10,2 млн долларов;

The Outer Worlds 2 (29 октября) — 9 млн долларов

Ниже приведена статистика топ-10 самых продаваемых игр октября:

Battlefield 6 (10 октября) — 7 миллионов копий;

RV There Yet? (21 октября) — 1,7 миллиона копий;

Escape from Duckov (16 октября) — 1,7 миллиона копий;

ARC Raiders (30 октября) — 1,5 миллиона копий;

Dispatch (22 октября) — 831,5 тысяч копий;

BALL x PIT (15 октября) — 574,8 тысяч копий;

Digimon Story Time Stranger (2 октября) — 540,5 тысяч копий;

Fellowship (16 октября) — 534,2 тысяч копий;

Little Nightmares 3 (9 октября) — 314,2 тысяч копий;

PowerWash Simulator 2 (23 октября) — 244,1 тысяч копий.

В целом же аналитики называют именно октябрь лучшим месяцем года по доходности от новинок — блокбастер Battlefield 6 с сумасшедшими цифрами, за которым следуют еще 8 игр, принесших как минимум 10 млн долларов.

Важно отметить, что при составлении рейтинга не учитывались игры-сервисы и дополнения, а лишь новинки, изданные в течение месяца.