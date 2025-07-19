Невероятно, но факт: новая Battlefield действительно будет называться Battlefield 6

По всей видимости, уже совсем скоро будет представлена следующая игра от EA в серии Battlefield, которая получила название Battlefield 6, раз уж компания-разработчик начала заниматься рассылкой рекламных посылок.

В удаленном посте один из создателей контента под ником Doom49 сообщил, что получил от EA рекламный кейс с надписью «Battlefield 6». На кейсе также было несколько ремней с надписями Conquest, Rush и Breakthrough, что явно намекает на то, что это будут три основных игровых режима в грядущей игре.

Хотя сообщение было удалено, ниже вы можете увидеть его скриншот промо-набора:

Как считает Том Хендерсон, рассылая промо-материалы для создателей контента, EA, по всей видимости, планирует сделать официальный анонс следующей части не раньше, чем через неделю или две.

Не исключено, что уже на следующей неделе нас ждет новая информация о следующей части Battlefield, получившей почти подтвержденное название Battlefield 6.

Выход новой Battlefield запланирован EA на текущий финансовый год (1 апреля 2025 - 31 марта 2026). Игра выйдет на PlayStation 5, Xbox Series S|X и PC. Помимо мультиплеера и кампании, Battlefield 6 получит и новый free-to-play режим Battle Royale.