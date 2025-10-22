ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Battlefield 6 10.10.2025
Экшен, Мультиплеер, Шутер, От первого лица
7.8 964 оценки

Взрывной трейлер первого сезона Battlefield 6 подтвердил дату запуска 28 октября

butcher69 butcher69

EA представила трейлер первого сезона Battlefield 6, который обещает масштабные сражения и три фазы контента. Запуск состоится 28 октября, а продолжится обновлениями 18 ноября и 9 декабря.

В первой фазе игроки отправятся на новую карту Blackwell Fields, подходящую как для ближних стычек, так и для масштабных боёв. Также появятся тактический режим Strikepoint (формат 4 на 4), бронетранспортёр APC Traverser Mark 2, новое оружие — карабин SOR-300C, лёгкая снайперская винтовка Mini Fix и пистолет GGH-22, а также набор модификаций.

Во второй фазе выйдет карта Eastwood и режим Sabotage (8 на 8), а финальный этап принесёт зимнее событие: на карте Empire State выпадет снег, лужи замёрзнут, а поле боя превратится в ледяной хаос.

19
2
Комментарии:  2
Ваш комментарий
delusory

получается сезон до 9 декабря?

KernellyQuaid

Там же написано обновления будут 18 ноября и 9 декабря , скорее всего добавят королевскую битву в одну из дат и зимний Манхеттен

1