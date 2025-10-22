Взрывной трейлер первого сезона Battlefield 6 подтвердил дату запуска 28 октября

EA представила трейлер первого сезона Battlefield 6, который обещает масштабные сражения и три фазы контента. Запуск состоится 28 октября, а продолжится обновлениями 18 ноября и 9 декабря.

В первой фазе игроки отправятся на новую карту Blackwell Fields, подходящую как для ближних стычек, так и для масштабных боёв. Также появятся тактический режим Strikepoint (формат 4 на 4), бронетранспортёр APC Traverser Mark 2, новое оружие — карабин SOR-300C, лёгкая снайперская винтовка Mini Fix и пистолет GGH-22, а также набор модификаций.

Во второй фазе выйдет карта Eastwood и режим Sabotage (8 на 8), а финальный этап принесёт зимнее событие: на карте Empire State выпадет снег, лужи замёрзнут, а поле боя превратится в ледяной хаос.