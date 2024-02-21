Авторы Beholder анонсировали спин-офф Beholder Conductor

Компания Alawar анонсировала Beholder: Conductor, спин-офф серии Beholder, в котором игрокам предстоит взять на себя роль проводника поезда Determination Bringer. Игра будет доступна для ПК через Steam. Страница игры уже доступна в цифровом магазине Valve и на ней указан текстовый перевод на русский язык. Дата выхода не была объявлена.

Вы назначены старшим проводником легендарного поезда, который все жители нашей огромной страны рады видеть в своих городах.

В ваши обязанности входит поддержание порядка в закрепленном за вами вагоне и оказание помощи пассажирам в пути. Ваши инструменты - донесение, запугивание, обыск и выдворение. Помните: проводник всегда прав.