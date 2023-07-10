В GOG бесплатно доступен хоррор-шутер Betrayer от авторов F.E.A.R. ©

Сегодня в GOG появилась новая игра, доступная бесплатно для всех пользователей. Это Betrayer, приключенческий хоррор от первого лица, вышедший в 2014 году, который вы теперь можете навсегда добавить в свою библиотеку. Два года назад игру убрали с продажи в Steam.

Вы можете забрать Betrayer в GOG вот здесь. Срок действия акции не ограничен: игра была перевыпущена в магазине сегодня и останется бесплатной на неопределенный срок. Забрать игру можно и в России.

Betrayer - это черно-белое приключение от первого лица, действие которого разворачивается в Новом Свете в начале XVII века. Отправившись в плавание из Англии с перспективой присоединиться к колонии на побережье Вирджинии, герой игры вместо процветающей общины попадает в безлюдную пустошь, где царит тишина и обитают жуткие существа.

Наша задача - выжить и исследовать это злополучное поселение, чтобы выяснить, что произошло и как восстановить мир и порядок. Для этого нам придется использовать стелс-механику и арсенал мушкетов, луков, арбалетов и томагавков.

Игру разработала команда под управлением творческого директора Крейга Хаббарда, который руководил созданием F.E.A.R..