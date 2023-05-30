Еще больше функций и сфер бизнеса в свежем обновлении для симулятора Big Ambitions ©

Вышедший в начале весны на стадии раннего доступа бизнес-симулятор Big Ambitions получил крупное обновление, которое может порадовать владельцев игры. Вместе со свежим патчем под номером 0.2 были внедрены новые виды деятельности, включая фитнес-клубы и лавки с фруктами и овощами. Также в игре появился новый партнер в лице Total Produce Trading, который готов предложить вашему бизнесу еще больше разнообразных товаров для успешных (и не только) продаж.

Помимо всего прочего, разработчики исправили множество найденных после выхода проблем. Помимо графического аспекта, была улучшена работоспособность систем: медицинское страхование для сотрудников, корректировка функции автоматического сохранения и улучшение качества жизни для самих игроков. Также теперь можно удалять сообщения с телефона и замедлять время.