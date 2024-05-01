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Red Dead Redemption 2 26.10.2018
Экшен, Адвенчура, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир, Вестерн
9.3 9 185 оценок

Группа Razor1911 взломала последнюю версию Red Dead Redemption 2

AceTheKing
Новости

Пиратская группа Razor1911 объявила о том, что им удалось взломать последнюю версию Red Dead Redemption 2. Ранее игру дважды взламывала Empress, но с тех пор для игры вышло несколько патчей, которые оставались невзломанными, в том числе обновление добавляющее поддержку FSR 2.2 и HDR10+. Кроме того, последняя версия игры обладает лучшей совместимостью с модами.

Игра была защищена связкой защит в лице Arxan + RGSC + Licence. Известно, что у игры серьезная система проверки лицензии, которая осуществляет периодические онлайн-проверки во время игры, и которую ранее смогла обойти лишь Empress.

Взлом Razor1911 последней версии защиты от R* открывает перед пользователями вероятность того, что группа сможет в будущем взломать и другие игры с данной защитой от Rockstar Games, что стало особенно критично после исчезновения Empress в прошлом году.

65
38
Комментарии: 38
Ваш комментарий
spaMER_ID

Что за привет из прошлого?

17
Nick1906

На последних версиях даже производительность лучше

9
SkyGame

О помню их лого когда запускал тогда гта4

12
РикоЧико

А музыка то какая была...

4
ivan41kds РикоЧико

ту-туту-тутутуту... пррррр

5
ivan41kds

а потом выскакивала ошибка с dll файлом каким нибудь либо еще что то. постоянно это лого видел когда пытался в гта 4 сыграть

8
csander2025 ivan41kds

Комп нужно было починить качал с рутрекера самую 1 раздачу в 1 часы все работало правда комп плохо тянул... на тот момент.

0
ivan41kds csander2025

только у большинства как раз были проблемы с запуском игры. то что у тебя проблема была лишь в фпс - везет и поздравляю

1
Случайный Игрок

Они ещё существуют? Нет - это фантастика

5
Palladim

все еще жду warhammer 3 и не теряю надежды.

5
ka27

Тоже жду, вроде к ней дополнения ещё клепают, на днях вот вышло, пусть полную выложат... Я в первую играл помню, там не все дополнения были, до сих пор не знаю, взломали ли все или нет...

0
KILLA06

а есть те кто не купил этот шедевр за копейки?

5
hyper1

Я, гордый обладатель пиратки, покупать не собираюсь игры, которые взломаны

-2
Stas776

Есть такие поехавшие

-4
Abramski90

Да блин игра обалденная , я так не кайфовал,взял еще предзаказ в RGL , ни разу не пожалел,в мультик не заходил не разу,прошел одиночную , просто кайф) смотрел видюхи что вначале было довольно таки не плохо в онлайне,затем стух,но я любитель побегать сюжетки) тут прям оч круто!

5
danilukHF

А че только ща всплыли то?

3
Кей Овальд

Круто, это они молодцы. Надо ломать игры, которые лицемерные издатели блокируют.

1
StarDNikolaevich

По Вашему, желание заработать является лицемерием?

-9
серж 2987 StarDNikolaevich

у вас нарушено логическое мышление,как можно дополнительно заработать и одновременно добровольно лишать себя части рынка?

8
Cliffhyde

Дайте фидбек, на последней версии есть фикс сохранений настроек графики?

0
Ivan Nevaжno

ну наконец то, ребята лучшие иду качать! Спасибо)

0
Ivan Nevaжno

Они мб и гта 6 взломают)

0
Smalko

Вот бы jedi survivor

0
Ivan Nevaжno

там дерьмува, только эмпрес последнии версии ломала

1
Bob Mlka

вот бы хрень эту никогда не взломали.такое даже качать с торрентов стыдно

-2
BENDJI

Можно бесплатно поиграть во все игры EA. Попроси токен денуво у бота Анадиуса на рине.

https://cs.rin.ru/forum/viewtopic.php?p=2975785#p2975785

Бот уже раздал больше 14к халявных токенов

-1
Playground C0rrupt WH0RE

А можно уже где-то скачать этот взлом?

0
Капеллиместари

Выдающаяся игра. Превосходный образец "потолка" во многих игровых мелочах, Рокстар тупо показали класс.

Жаль, что коммерчески игру они считают неперспективной, и вместо поддержки РДР2 продолжают доить ГТА5.

Заходил на днях в Онлайн. Каждые 15-20 минут сервер стабильно падает, длины сессии порой не хватает даже на выполнение одного задания. Кто-нибудь знает, как со стороны пользователя это можно исправить?

0
Bob Mlka

правильно делают,что так считают.такое даже бесплатно качать стыдно

-3
gliga142

"Рокстар тупо показали класс" ->"Каждые 15-20 минут сервер стабильно падает" = лол )

0
xКристина

это твой провайдер или комп или роутер/модем чудят. Я, к примеру, не могу закончить легендарные баунти, мой юсб модем выкидывает или в начале миссии или после сдачи цели. Нужен роутер для контроля NAT. На обычном Wifi роутере играю шикарно, но скорость у меня 0.9килобайт, чего вполне хватает на сессию для 3-4 человек (больше 4х не проверяла - нет столько друзей играющих). Сервера в порядке всегда, когда нет тех работ. Как видишь - у каждого свои проблемы, надо смотреть и тестировать. Если есть знакомый/знакомая, кто может это сделать - зови в гости или - сам начинай изучать что и где надо прожмякать. Благо - видосов и текстов - полно в сети.

0
kotasha
Arxan + RGSC + Licence

Мне вот интересно не за этой защите в гта онлайн, игра может периодически подвисать где то через 20 минут, причём покупка нового пк не решила проблему.

0
SkyraX

самый главный вопрос - сейвы от версии емпресс можно впихнуть?

0
kotik 2009

Не люблю Рдр ,тем более он взломан давно ,Скучная игра .начинал , вообще не нравится.

0
pump_plus

10 часов честно пытался в нее играть и снес вздохнув с облегчением, может когда то вернусь, не цепляет

0
Sprintin

зачем?

она стоила 700-1200

-1
PuaJl4eJl

И кому это надо?Что они этим хотели доказать?Может если бы они написали, что будут еще и дальше взламывать какие-нибудь популярные игры, которые еще никто взломал,то еще ладно,а так не понятно сие действия.

-8