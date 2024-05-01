Группа Razor1911 взломала последнюю версию Red Dead Redemption 2

Приготовьтесь погрузиться в жестокий и беспощадный мир Дикого Запада в приключенческом экшене Red Dead Redemption 2. Вы окажетесь в шкуре Артура Моргана — члена банды Ван дер Линде, который вынужден бороться за выживание в непростых реалиях конца 19 века.
Действие игры разворачивается в 1899 году, когда закон почти не действовал в диких прериях, а цена человеческой жизни была ничтожно мала. Главный герой Артур Морган много лет промышлял грабежами и бандитизмом вместе со своей шайкой. Но после очередного ограбления, закончившегося кровавой перестрелкой, вся банда оказалась в опале. Теперь предстоит непростая борьба за выживание.
Исследуйте огромный открытый мир Дикого Запада — ездите верхом, охотьтесь на диких животных, меняйте основное и дополнительное оружие. Вы сами выбираете свой путь — честного законопослушного гражданина или же безжалостного преступника, у которого все средства хороши для достижения цели.
В игре представлен целый спектр разнообразных занятий в духе вестернов. Участвуйте в перестрелках с бандитами и стражами порядка, выполняйте квесты, знакомьтесь с колоритными персонажами. Прокачивайте навыки стрельбы и верховой езды, участвуйте в дуэлях, охотьтесь на редких зверей. Ваши поступки и моральный облик будут влиять на отношение к вам жителей Дикого Запада.
Вы можете не только развивать боевые навыки Артура, но и менять его внешний вид — переодеваться, стричься и бриться. Следите за бытовыми потребностями персонажа в еде, питье и отдыхе. Добывая провизию или покупая её в магазинах и тавернах, вы поддерживаете форму своего героя.
Особое внимание стоит уделять верному коню, ведь он будет надёжным напарником в ваших приключениях. Когда вы едете, кормите и чистите свою лошадь, ваша связь с ней укрепляется. И по мере того, как эта связь растёт, здоровье и выносливость вашего коня будут увеличиваться.
Что за привет из прошлого?
На последних версиях даже производительность лучше
О помню их лого когда запускал тогда гта4
А музыка то какая была...
ту-туту-тутутуту... пррррр
а потом выскакивала ошибка с dll файлом каким нибудь либо еще что то. постоянно это лого видел когда пытался в гта 4 сыграть
Комп нужно было починить качал с рутрекера самую 1 раздачу в 1 часы все работало правда комп плохо тянул... на тот момент.
только у большинства как раз были проблемы с запуском игры. то что у тебя проблема была лишь в фпс - везет и поздравляю
Они ещё существуют? Нет - это фантастика
все еще жду warhammer 3 и не теряю надежды.
Тоже жду, вроде к ней дополнения ещё клепают, на днях вот вышло, пусть полную выложат... Я в первую играл помню, там не все дополнения были, до сих пор не знаю, взломали ли все или нет...
а есть те кто не купил этот шедевр за копейки?
Я, гордый обладатель пиратки, покупать не собираюсь игры, которые взломаны
Есть такие поехавшие
Да блин игра обалденная , я так не кайфовал,взял еще предзаказ в RGL , ни разу не пожалел,в мультик не заходил не разу,прошел одиночную , просто кайф) смотрел видюхи что вначале было довольно таки не плохо в онлайне,затем стух,но я любитель побегать сюжетки) тут прям оч круто!
А че только ща всплыли то?
Круто, это они молодцы. Надо ломать игры, которые лицемерные издатели блокируют.
По Вашему, желание заработать является лицемерием?
у вас нарушено логическое мышление,как можно дополнительно заработать и одновременно добровольно лишать себя части рынка?
Дайте фидбек, на последней версии есть фикс сохранений настроек графики?
ну наконец то, ребята лучшие иду качать! Спасибо)
Они мб и гта 6 взломают)
Вот бы jedi survivor
там дерьмува, только эмпрес последнии версии ломала
вот бы хрень эту никогда не взломали.такое даже качать с торрентов стыдно
Можно бесплатно поиграть во все игры EA. Попроси токен денуво у бота Анадиуса на рине.
https://cs.rin.ru/forum/viewtopic.php?p=2975785#p2975785
Бот уже раздал больше 14к халявных токенов
А можно уже где-то скачать этот взлом?
Выдающаяся игра. Превосходный образец "потолка" во многих игровых мелочах, Рокстар тупо показали класс.
Жаль, что коммерчески игру они считают неперспективной, и вместо поддержки РДР2 продолжают доить ГТА5.
Заходил на днях в Онлайн. Каждые 15-20 минут сервер стабильно падает, длины сессии порой не хватает даже на выполнение одного задания. Кто-нибудь знает, как со стороны пользователя это можно исправить?
правильно делают,что так считают.такое даже бесплатно качать стыдно
"Рокстар тупо показали класс" ->"Каждые 15-20 минут сервер стабильно падает" = лол )
это твой провайдер или комп или роутер/модем чудят. Я, к примеру, не могу закончить легендарные баунти, мой юсб модем выкидывает или в начале миссии или после сдачи цели. Нужен роутер для контроля NAT. На обычном Wifi роутере играю шикарно, но скорость у меня 0.9килобайт, чего вполне хватает на сессию для 3-4 человек (больше 4х не проверяла - нет столько друзей играющих). Сервера в порядке всегда, когда нет тех работ. Как видишь - у каждого свои проблемы, надо смотреть и тестировать. Если есть знакомый/знакомая, кто может это сделать - зови в гости или - сам начинай изучать что и где надо прожмякать. Благо - видосов и текстов - полно в сети.
Мне вот интересно не за этой защите в гта онлайн, игра может периодически подвисать где то через 20 минут, причём покупка нового пк не решила проблему.
самый главный вопрос - сейвы от версии емпресс можно впихнуть?
Не люблю Рдр ,тем более он взломан давно ,Скучная игра .начинал , вообще не нравится.
10 часов честно пытался в нее играть и снес вздохнув с облегчением, может когда то вернусь, не цепляет
зачем?
она стоила 700-1200
И кому это надо?Что они этим хотели доказать?Может если бы они написали, что будут еще и дальше взламывать какие-нибудь популярные игры, которые еще никто взломал,то еще ладно,а так не понятно сие действия.