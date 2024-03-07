В Black Desert для консолей появился новый класс Сколария

Замечательные новости для игроков консольной версии Black Desert! Введение нового класса Сколария обещает интересные игровые возможности, а празднование 4-й годовщины добавляет дополнительное волнение.

Новый класс Сколария, который был улучшен на основе обратной связи от сообщества после его релиза на ПК, обещает привнести более быструю анимацию, плавное движение, больше вариантов комбо и улучшенную мобильность для игроков на консолях. Это может привлечь внимание тех, кто ищет новые и захватывающие игровые персонажи.

Кроме того, специальные события и бонусы в честь 4-й годовщины игры предоставляют игрокам отличные возможности для участия в уникальных мероприятиях и получения дополнительных выгод. 400% бонус к опыту, уникальный титул и другие специальные кампании обещают сделать празднование особенным для всех, кто присоединится к игре в это время. Геймеров, достигших 30000 часов игрового времени, насчитывается 117 человек в североамериканском регионе, 53 — в европейском и 122 — в азиатском. Также 20 человек владеют всеми тремя Пробужденными Иллюзиями.

Кроме того, новая инфографика со статистикой добавляет интерес к игровому миру, показывая, как игроки достигают различных достижений и мастерства в разных регионах мира.

Все это создает захватывающую атмосферу для игроков Black Desert на консолях, приглашая их отметить 4-й год игры с удовольствием и праздником!