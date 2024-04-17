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Black Myth: Wukong 20.08.2024
Экшен, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези
7.6 232 оценки

Black Myth: Wukong получила страницу в PS Store - вероятно, что уже скоро начнется открытие предзаказов

AceTheKing
Новости

Как стало известно, игра Black Myth: Wukong получила оформленную страницу в PS Store. На данный игру нельзя приобрести, но, скорее всего, уже в ближайшие недели у игроков появится такая возможность - ранее об этом заявлял один из инсайдеров.

На странице игры указано, что:

Black Myth: Wukong — это ролевая игра, основанная на китайской мифологии и романе «Путешествие на Запад», одном из четырех великих классических романов китайской литературы.

Вы станете Предначертанным, чтобы отправиться навстречу предстоящим испытаниям и чудесам, а так же раскрыть скрытую правду под завесой славной легенды из прошлого.

Будучи Предначертанным, на протяжении всего своего путешествия вы столкнетесь с могущественными противниками и достойными соперниками. Бесстрашно вступайте с ними в эпические сражения, в которых поражение недопустимо.

Помимо освоения различных приемов посоха, вы также можете свободно комбинировать различные заклинания, способности, оружие и снаряжение, чтобы найти выигрышную стратегию, которая лучше всего соответствует вашему стилю боя.

Игра выйдет 20 августа 2024-го года на PC, PS5 и Xbox Series X/S.

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