Black Myth: Wukong получила страницу в PS Store - вероятно, что уже скоро начнется открытие предзаказов

Как стало известно, игра Black Myth: Wukong получила оформленную страницу в PS Store. На данный игру нельзя приобрести, но, скорее всего, уже в ближайшие недели у игроков появится такая возможность - ранее об этом заявлял один из инсайдеров.
На странице игры указано, что:
Black Myth: Wukong — это ролевая игра, основанная на китайской мифологии и романе «Путешествие на Запад», одном из четырех великих классических романов китайской литературы.
Вы станете Предначертанным, чтобы отправиться навстречу предстоящим испытаниям и чудесам, а так же раскрыть скрытую правду под завесой славной легенды из прошлого.
Будучи Предначертанным, на протяжении всего своего путешествия вы столкнетесь с могущественными противниками и достойными соперниками. Бесстрашно вступайте с ними в эпические сражения, в которых поражение недопустимо.
Помимо освоения различных приемов посоха, вы также можете свободно комбинировать различные заклинания, способности, оружие и снаряжение, чтобы найти выигрышную стратегию, которая лучше всего соответствует вашему стилю боя.
Игра выйдет 20 августа 2024-го года на PC, PS5 и Xbox Series X/S.