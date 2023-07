EA анонсировала сюжетную однопользовательскую игру про Чёрную пантеру ©

EA объявила, что игра про Чёрную пантеру находится в разработке. Над игрой работает Cliffhanger Games, новая студия AAA-класса, базирующаяся в Сиэтле, в сотрудничестве с Marvel Games.

Предстоящая игра позиционируется как однопользовательская сюжетная приключенческая игра от третьего лица. В пресс-релизе Cliffhanger заявляет:

«Наша миссия — построить обширный и динамичный мир, который позволит игрокам испытать, каково это — примерить на себя мантию защитника Ваканды, Черной пантеры».

Cliffhanger возглавляет Кевин Стивенс, ранее работавший в Monolith Productions (студия, которая в настоящее время занимается созданием игры о Чудо-женщине), и состоит из талантливых ветеранов, которые работали над такими играми, как Middle-earth: Shadow of Mordor, God of War, Halo Infinite и Call of Duty и другие. Команда еще только собирается и активно набирается. Таким образом, этот безымянный проект «Черная пантера» находится на очень ранней стадии разработки, поэтому пройдет несколько лет, прежде чем он окажется в наших руках.

«Мы стремимся предоставить фанатам окончательный и аутентичный опыт «Черной пантеры», давая им больше свободы действий и контроля над своим повествованием, чем они когда-либо испытывали в видеоигре, основанной на сюжете. Ваканда — это богатая супергеройская песочница, и наша миссия — разработать эпический мир для игроков, которые любят Черную Пантеру и хотят исследовать мир Ваканды так же сильно, как и мы», — сказал Стивенс.