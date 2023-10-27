В GOG началась бесплатная раздача нуарного детективного приключения Blacksad: Under the Skin

В цифровом магазине GOG стартовала распродажа посвященная Хэллоуину и в честь этого события нас ждет раздача игры, на этот раз в свою библиотеку игр можно абсолютно бесплатно добавить нуарное детективное приключение Blacksad: Under the Skin
Вы можете забрать игру по этому адресу. Если не получится, то вам нужно войти в свою учетную запись GOG и нажать вот тут, а затем проверить свою библиотеку на наличие игры. После того как вы активируете игру, она станет вашей навсегда.
50-е годы, Нью-Йорк: Джо Данн, владелец боксерского клуба, найден мертвым. Тем временем восходящая звезда Бобби Йель, который должен был выйти на ринг для самого важного поединка в своей карьере, таинственно исчез. Дочь Джо, Соня Данн, взяв на себя управление клубом, вынуждена решать его финансовые проблемы. Она нанимает частного детектива Джона Блэксада для расследования исчезновения Йеля. Это зловещее дело приведет нашего сыщика в самые темные и мрачные глубины Нью-Йорка.
Хорошая игра, кстати.
Для получения игры необходимо:
1) Перейти по ссылке:
https://www.gog.com/game/blacksad_under_the_skin
2) Нажать "К раздаче"
3) Пролистать вниз до баннера, нажать «получить бесплатно»
4) Готово!
Если не сработает, то забираем вторым способом:
1) Открыть главную страницу:
https://www.gog.com/#giveaway
2) Авторизоваться на сайте
3) Перейти по ссылке:
https://www.gog.com/giveaway/claim
4) Выйдет ошибка на открытой странице
5) На почту придет письмо о добавлении игры
6) Проверить наличие игры в своей библиотеке GOG
7) Готово, вы восхитительны!
Раздача закончится 30 октября 2023 года в 16:00 по МСК.
Игра останется в вашей библиотеке навсегда.
Мне помог второй способ, игра в поиске не ищется((
Что за геморрная раздача)
У меня тоже , помог 2 способ, спасибо
Как раз пропустил ,можно пройти .
Жирно игра хорошая даром так тем более