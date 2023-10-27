В GOG началась бесплатная раздача нуарного детективного приключения Blacksad: Under the Skin

В цифровом магазине GOG стартовала распродажа посвященная Хэллоуину и в честь этого события нас ждет раздача игры, на этот раз в свою библиотеку игр можно абсолютно бесплатно добавить нуарное детективное приключение Blacksad: Under the Skin

Вы можете забрать игру по этому адресу. Если не получится, то вам нужно войти в свою учетную запись GOG и нажать вот тут, а затем проверить свою библиотеку на наличие игры. После того как вы активируете игру, она станет вашей навсегда.

50-е годы, Нью-Йорк: Джо Данн, владелец боксерского клуба, найден мертвым. Тем временем восходящая звезда Бобби Йель, который должен был выйти на ринг для самого важного поединка в своей карьере, таинственно исчез. Дочь Джо, Соня Данн, взяв на себя управление клубом, вынуждена решать его финансовые проблемы. Она нанимает частного детектива Джона Блэксада для расследования исчезновения Йеля. Это зловещее дело приведет нашего сыщика в самые темные и мрачные глубины Нью-Йорка.