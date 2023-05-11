Blade & Soul 2 26.08.2021
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Западный релиз Blade & Soul 2 состоится в третьем квартале этого года

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R_Mor
Новости

Blade & Soul 2 дебютировала в Южной Корее в 2021 году и - мягко говоря - стала огромным разочарованием. В основном потому, что вместо полноценного сиквела мы получили мультиплатформенную игру (ПК + мобилки) с урезанным контентом, мизерным количеством классов и посредственной графикой.

С тех пор прошло два года, и казалось, что NCSoft раз и навсегда отказалась от планов по глобальному расширению игры. Однако нет. Во время вчерашней телеконференции стало известно, что в третьем квартале этого года (т.е. между 1 июля и 30 сентября) состоится мировой/глобальный/англоязычный релиз игры.

Blade & Soul 2 планирует зарубежную экспансию в третьем квартале этого года.

С момента выхода Blade & Soul 2 претерпела множество изменений, мы немного улучшили увлекательность боя за счет управления, а также расширили контент.

Будут ли какие-нибудь тесты? Вряд ли. Скорее всего, мы пройдем стандартную процедуру для мультиплатформенных MMORPG. То есть, открытие официального сайта, предварительная регистрация, а затем фактический запуск.

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