Владельцы самого дорогого издания Redfall все еще ждут обещанных дополнительных персонажей

Redfall исполнился год, и на данный момент проект выглядит заброшенным, если не считать нескольких минутных обновлений, выпущенных за последние несколько месяцев. Хотя пыль уже давно осела, некоторые очаги разногласий между Arkane Studios и Microsoft все еще горят, например, тот, что касается двух дополнительных персонажей, обещанных в качестве DLC при покупке Bite Back Edition за 100 евро.

Многие покупатели теперь смирились с тем, что Redfall не получит обещанной поддержки, учитывая отсутствие успеха, но хотели бы хотя бы получить то, за что заплатили, в более дорогом издании игры. Многие полагали, что два персонажа появятся в прошлогоднем обновлении Halloween, но этого не произошло.

Теперь есть надежда, что Arkane работает за кулисами над еще одним большим обновлением, но в воздухе витает определенный пессимизм по этому поводу.

В ноябре прошлого года было обещано появление дополнительных персонажей, причем в примечании к патчу Arkane сообщила, что работает над Hero Pass. Однако спустя полгода о DLC и будущем игры по-прежнему ничего не известно. Многие надеялись, что 2 мая, день годовщины, станет тем днем, когда можно будет получить хоть какую-то информацию, но прошло уже много времени, а ничего нового не слышно.