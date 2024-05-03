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Redfall 02.05.2023
Экшен, Шутер, От первого лица, Открытый мир, Кооператив
3.9 259 оценок

Владельцы самого дорогого издания Redfall все еще ждут обещанных дополнительных персонажей

butcher69
Новости

Redfall исполнился год, и на данный момент проект выглядит заброшенным, если не считать нескольких минутных обновлений, выпущенных за последние несколько месяцев. Хотя пыль уже давно осела, некоторые очаги разногласий между Arkane Studios и Microsoft все еще горят, например, тот, что касается двух дополнительных персонажей, обещанных в качестве DLC при покупке Bite Back Edition за 100 евро.

Многие покупатели теперь смирились с тем, что Redfall не получит обещанной поддержки, учитывая отсутствие успеха, но хотели бы хотя бы получить то, за что заплатили, в более дорогом издании игры. Многие полагали, что два персонажа появятся в прошлогоднем обновлении Halloween, но этого не произошло.

Теперь есть надежда, что Arkane работает за кулисами над еще одним большим обновлением, но в воздухе витает определенный пессимизм по этому поводу.

В ноябре прошлого года было обещано появление дополнительных персонажей, причем в примечании к патчу Arkane сообщила, что работает над Hero Pass. Однако спустя полгода о DLC и будущем игры по-прежнему ничего не известно. Многие надеялись, что 2 мая, день годовщины, станет тем днем, когда можно будет получить хоть какую-то информацию, но прошло уже много времени, а ничего нового не слышно.

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3
Комментарии: 3
Ваш комментарий
GraF68ru

Отборнейшее разводилово на бабки. Жаль, что людей это ничему не научит.

3
AceTheKing

Широчайший красиво прокидал хомяков с Редфоллом, рассказывая какой это будет шедевр. А всего-то надо было отменить этот кал как только купили Беседку, посмотрев что он из себя представляет (ибо игроки после трейлера сразу поняли что ничего хорошего не выйдет - вряд ли в компании это тоже не понимали) и отправить Arkane заниматься тем, что они умеют - синглплеерными иммерсив-симами.

3
UnrealisticGeoffrey

Я вообще думал это сингл по фильму с Кейджем, ну или около того, а тут кооператив сервисный.

-1