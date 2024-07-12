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Borderlands 20.10.2009
Экшен, Ролевая, Шутер, От первого лица, Открытый мир, Научная фантастика , Кооператив
8.8 3 084 оценки

Вышел новый ролик от создателей экранизации Borderlands

Simple Jack
Новости

Lionsgate опубликовала фичер-трейлер: короткий ролик с комментариями от съемочной команды фильма Borderlands, премьера которого назначена на 9 августа 2024 года. Помимо кадров самого фильма, в нем можно увидеть и некоторые подробности съемочного процесса.

Сюжет фильма Borderlands крутится вокруг дочери главы оружейной корпорации Atlas, на поиски которой и отправляются главные герои. Чтобы отыскать девочку, на негостеприимную планету Пандора отправляется одна из самых известных охотниц за головами во Вселенной — Лилит. Вместе с другими искателями приключений ей предстоит столкнуться с безумными и жестокими жителями Пандоры, а также раскрыть одну из главных тайн планеты.

Режиссером фильма выступил Элай Рот ("Тайна дома с часами"). Главные роли исполнили Кейт Бланшетт, Джейми Ли Кертис, Кевин Харт, Флориан Мунтяну, Джек Блэк и Ариана Гринблатт. Российская премьера пройдет одновременно с мировой.

-11
6
Комментарии: 6
Ваш комментарий
Без негатива

Бабульки и негр едут в собес за пенсией 🤣

6
SGate

с внучкой и домашним животным

-1
Ahnx

Для кого они это снимают? Для умишком обделённых? Тогда понятно.

3
Exies27

Какой же это треш...

3
BloodTakeshi

Да выпускали бы по тихому быстрее на видео чтобы все забыли о этом позоре.

2
Janekste

Походу маленький робот здесь единственный персонаж, который не зря ест свой хлеб. Всё остальное позор! Дожили... смешное кино делать разучились! Этим киноделам не помешало бы трейлеры к первой борде(игре) посмотреть. Вот там реально треш, угар, комедия и смех! Почему бы не снять фильм в стиле тех игровых трейлеров? Нет. Вместо нормальной борды они снимают какой-то позор. Мда уж.

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