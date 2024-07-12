Вышел новый ролик от создателей экранизации Borderlands

Lionsgate опубликовала фичер-трейлер: короткий ролик с комментариями от съемочной команды фильма Borderlands, премьера которого назначена на 9 августа 2024 года. Помимо кадров самого фильма, в нем можно увидеть и некоторые подробности съемочного процесса.
Сюжет фильма Borderlands крутится вокруг дочери главы оружейной корпорации Atlas, на поиски которой и отправляются главные герои. Чтобы отыскать девочку, на негостеприимную планету Пандора отправляется одна из самых известных охотниц за головами во Вселенной — Лилит. Вместе с другими искателями приключений ей предстоит столкнуться с безумными и жестокими жителями Пандоры, а также раскрыть одну из главных тайн планеты.
Режиссером фильма выступил Элай Рот ("Тайна дома с часами"). Главные роли исполнили Кейт Бланшетт, Джейми Ли Кертис, Кевин Харт, Флориан Мунтяну, Джек Блэк и Ариана Гринблатт. Российская премьера пройдет одновременно с мировой.
Бабульки и негр едут в собес за пенсией 🤣
с внучкой и домашним животным
Для кого они это снимают? Для умишком обделённых? Тогда понятно.
Какой же это треш...
Да выпускали бы по тихому быстрее на видео чтобы все забыли о этом позоре.
Походу маленький робот здесь единственный персонаж, который не зря ест свой хлеб. Всё остальное позор! Дожили... смешное кино делать разучились! Этим киноделам не помешало бы трейлеры к первой борде(игре) посмотреть. Вот там реально треш, угар, комедия и смех! Почему бы не снять фильм в стиле тех игровых трейлеров? Нет. Вместо нормальной борды они снимают какой-то позор. Мда уж.