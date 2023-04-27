Скандинавский сказочный экшен-хоррор Bramble: The Mountain King вышел на ПК и консолях ©

Издатель Maximum Entertainment сегодня вместе с Dimfrost Studios и Merge Games выпустили игру Bramble: The Mountain King, вдохновленную скандинавскими сказками ужасов. Мрачная сказочная игра разработана в Норчепинге и теперь доступна на ПК и консолях.

Вдохновленное шведским наследием и сказками, мрачное приключение позволяет игрокам взять на себя роль Олле, молодого, но храброго мальчика, призванного судьбой отправиться в приключение по тревожным, но потрясающим местам Ежевики, чтобы спасти свою сестру из лап зверей, вдохновленных Скандинавская природа, фольклор и древние предания.

Bramble: The Mountain King основан на могущественных мифических существах и богатых баснях, в которых рассказывается уникальная история о борьбе одного мальчика за храбрость перед лицом зловещих существ и сводящей с ума тьмы. Персонажи вдохновлены классическими легендами о Морс Лилла Олле, историей о Нэкене, а искусство, заключающее в себе пейзаж, — это история, созданная шведским художником Джоном Бауэром. Сцены игры сопровождаются классической музыкой, вдохновленной фольклором, и Григом: Зал Горного Короля.