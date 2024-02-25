Градостроительная стратегия Builders of Greece стартует в раннем доступе 27 февраля

Градостроительный симулятор с элементами стратегии в реальном времени, который переносит вас в эпоху Древней Греции. Вам необходимо взять на себя роль городского управляющего и превратить небольшое поселение в величественный античный мегаполис, который станет частью истории и архитектурного наследия. Вы будете заниматься планированием и развитием городских районов и улиц, управлять финансами и ресурсами, а также выстраивать дипломатические отношения с другими городами-государствами и далёкими странами, чтобы обеспечить благополучие и процветание своих жителей. Вы столкнётесь с различными вызовами и проблемами, которые потребуют от вас мудрых решений и жертв. Сможете ли вы создать могущественную цивилизацию и сохранить её на долгие века?

Особое значение имеют внешние отношения с другими государствами. Вы должны быть готовы к тому, что не все будут дружелюбно настроены к вашему городу, и что иногда придётся защищать свои интересы силой оружия. Поэтому вы должны обеспечить свою армию необходимым снаряжением, оружием и флотом, а также иметь хорошую стратегию и тактику для ведения боевых действий.