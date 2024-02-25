Градостроительная стратегия Builders of Greece стартует в раннем доступе 27 февраля

Blum Entertainment сообщили, что Builders of Greece в версии раннего доступа выйдет 27 февраля. Версия раннего доступа, дополненная разнообразными увлекательными механиками и функциями, включает в себя режимы кампании и песочницы. Первый из них основан на повествовательном сценарии, который погружает игроков в удивительный мир Древней Греции, предоставляя им эпическое приключение, полное разнообразных миссий, судьбоносных выборов и кровавых столкновений, а второй позволяет игрокам свободно строить свои собственные города. без каких-либо инструкций или конкретных миссий.
Builders of Greece — это игра по управлению городом, которая позволяет вам продемонстрировать свое стратегическое и экономическое мастерство. Пусть ваши строители и мастера возведут великолепные сооружения и памятники во имя вашего имени. Позаботьтесь о нуждах своих верных подданных и расширьте свое влияние за счет их упорного труда, политики, выгодных торговых связей или даже войны. Что касается вас самих, внимательно вникните во все нюансы планирования, дипломатии и экономики.
Столкнитесь с многочисленными разнообразными проблемами, неожиданными событиями и многообещающими возможностями. Заставьте свой город расширяться за горизонты, и пусть молва о его великолепии достигнет самых дальних уголков этой земли. Builders of Greece предоставляет вам возможность стать свидетелем величия эллинских мегаполисов до времен римских завоеваний.