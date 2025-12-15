ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Bully: Scholarship Edition 17.10.2006
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Открытый мир
8.8 2 174 оценки

Энтузиасты выпустили мультиплеерную версию Bully: Scholarship Edition

monk70 monk70

Культовая Bully возвращается в новом формате: энтузиасты выпустили полноценный онлайн-режим для Bully: Scholarship Edition, и это не просто мультиплеер, а настоящий апгрейд классики.

Bully: Scholarship Edition "Мод на мультиплеер Bully Online"

Проект получил более 60 мини-игр, полноценную RPG-систему, свободный режим, а также транспортные средства. Разработчики восстановили вырезанный бета-контент, заметно улучшили карту и щедро разбросали по миру пасхальные яйца для самых внимательных игроков.

Онлайн-версия превращает Булворт в живую песочницу, где хаос, ностальгия и новые механики идеально сочетаются.

6
4
Комментарии:  4
Ваш комментарий
Shakodzyn
3
Velander

куда смотрят ветераны? почему какие-то энтузиасты опередили и их и фанатов?

Carissa7517

Может эти энтузиасты и есть фанаты🤷‍♂️

Hall_1920

кибер БУЛЛИнг официально начался !