Энтузиасты выпустили мультиплеерную версию Bully: Scholarship Edition

Культовая Bully возвращается в новом формате: энтузиасты выпустили полноценный онлайн-режим для Bully: Scholarship Edition, и это не просто мультиплеер, а настоящий апгрейд классики.

Проект получил более 60 мини-игр, полноценную RPG-систему, свободный режим, а также транспортные средства. Разработчики восстановили вырезанный бета-контент, заметно улучшили карту и щедро разбросали по миру пасхальные яйца для самых внимательных игроков.

Онлайн-версия превращает Булворт в живую песочницу, где хаос, ностальгия и новые механики идеально сочетаются.