Автор таких игр как DUSK и Iron Lung, анонсировал свой следующий проект, вдохновленный Manhunt и Condemned ©

Разработчик Дэвид Шимански, известный по отличным играм DUSK и Iron Lung, анонсировал свой следующий проект. Это экшен от первого лица под названием Butcher's Creek. Пока игра предназначена только для ПК, но предыдущие проекты автора нередко через некоторое время выходили на консолях. Игра выйдет в следующем году в Steam.

События игры разворачиваются в лесах Аппалачских гор, где орудует банда серийных убийц, любящих пытки. Игроку предстоит использовать различные ржавые инструменты, чтобы покончить с жизнью этих психопатов.



В качестве источника вдохновения для игры называются серии Manhunt и Condemned. Поэтому можно ожидать мрачную атмосферу, грязные локации и высокий уровень жестокости.



В бою мы будем использовать, в частности, молотки, топоры, трубы, канцелярские ножи. У нашего героя самого будут мрачные сексуальные фантазии, поэтому он будет восстанавливать свое здоровье, фотографируя ужасные сцены убийства.



Автор обещает нетипичный графический стиль, который будет сочетать в себе атмосферу игр на движке Source Engine и грубый стиль, смоделированный по мотивам фильмов ужасов "найденной пленки", имитирующий изображение, записанное плохой видеокамерой.

Трейлера пока нет, но есть страница в Steam с несколькими скриншотами, которые вы можете увидеть ниже.